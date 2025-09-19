Đánh thẳng trung tâm Gaza: Israel đặt cược cho “trận chiến cuối cùng” với Hamas

(GLO)- Chiến dịch tiến công vào trái tim thành phố Gaza đánh dấu bước leo thang khốc liệt nhất trong gần 2 năm xung đột Israel-Hamas. Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi đây là “nỗ lực cuối cùng” để đánh bại Hamas và giải cứu con tin.

Tuy nhiên, đằng sau quyết tâm này là một canh bạc sinh tử với nhiều rủi ro: chiến sự đô thị đẫm máu, khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hơn và áp lực quốc tế ngày càng dữ dội từ Mỹ, châu Âu đến thế giới Arab.

Canh bạc sinh tử của Israel

Ngày 16-9, xe tăng và bộ binh Israel ồ ạt tiến vào trung tâm thành phố Gaza-khu vực được xem là “trái tim” của Hamas và là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất Dải Gaza. Đây là lần đầu tiên Israel chấp nhận mở một mặt trận trực diện ngay trong đô thị trung tâm, thay vì bao vây và tấn công từ ngoại vi như trước.

Một tòa nhà dân cư sụp đổ sau cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố trên truyền hình: “Đây là nỗ lực cuối cùng để đánh bại Hamas. Chúng tôi sẽ giải cứu toàn bộ con tin và chấm dứt mối đe dọa này”. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Israel cảnh báo chiến dịch có thể kéo dài hàng tháng, đòi hỏi phá hủy mạng lưới hạ tầng ngầm kiên cố, trong khi Hamas vẫn còn khả năng chiến đấu.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel, bà Miri Regev thừa nhận nguy cơ con tin bị thương vong nếu quân đội hành động quá nhanh. “Chúng tôi không thể tiến quân với tốc độ tối đa bởi vì còn có những con tin trong tay Hamas”-bà nói. Hiện 20 trong số 48 con tin được cho là vẫn còn sống, phần lớn bị giam giữ ngay tại thành phố Gaza.

Theo Erez Winner-cựu tướng IDF tham gia lập kế hoạch chiến dịch, chiến lược hiện nay là “chinh phục và nghiền nát”: từng bước phá hủy hạ tầng Hamas, ngăn chặn chiến binh hòa vào dân thường và giữ vững lãnh thổ đã chiếm được. Nhưng chiến lược này đồng nghĩa với thương vong dân sự khó tránh khỏi và có thể khiến Israel lún sâu vào một cuộc chiến đô thị không hồi kết.

Thành phố Gaza-pháo đài cuối cùng của Hamas

Khác với các khu vực ngoại vi đã bị Israel kiểm soát phần lớn, trung tâm thành phố Gaza vẫn là nơi Hamas duy trì sức kháng cự mạnh mẽ. Tình báo Israel ước tính nhóm này còn khoảng 20.000 tay súng, do thủ lĩnh Izz al-Din al-Haddad chỉ huy-người kế nhiệm Mohammed Sinwar sau khi ông này bị ám sát hồi tháng 5-2025.

Mặc dù lực lượng đã giảm so với con số 35.000 trước chiến tranh, Hamas vẫn giữ lại vũ khí hạng nặng và hệ thống đường hầm chằng chịt. Từ đó, họ có thể phục kích chớp nhoáng, thậm chí bắt giữ binh sĩ Israel nhằm gia tăng số con tin và làm suy yếu tinh thần đối phương.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại dải Gaza. Ảnh: TTXVN

Hãng tin AP dẫn lời một cư dân Gaza cho biết: “Chúng tôi không còn nơi nào để đi. Mọi con đường đều bị bom đạn tàn phá. Người già và trẻ nhỏ không có đủ lương thực để sống sót”. Liên hiệp quốc cũng cảnh báo nạn đói lan rộng ở Gaza, trong khi Tel Aviv bác bỏ, gọi đây là “thông tin sai lệch”.

Trong bối cảnh đó, Israel tuyên bố đã kiểm soát khoảng 40% diện tích thành phố, chủ yếu ở các khu ngoại vi như Zeitoun và Al-Tuffah-nơi hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà đã bị san phẳng. Nhưng càng tiến sâu, nguy cơ thương vong binh lính Israel và dân thường Palestine càng tăng cao.

Mỹ, châu Âu và Arab đồng loạt gây sức ép

Chiến dịch “đánh thẳng trái tim Gaza” của Israel đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Từ Washington, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu quyền tự vệ của Israel, nhưng điều cần thiết là bảo vệ tính mạng dân thường. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng phải tính đến hậu quả nhân đạo”.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vốn theo đuổi chính sách đối ngoại cứng rắn và thân Israel được cho là vẫn lo ngại hình ảnh nước Mỹ có thể bị ràng buộc với một chiến dịch gây thương vong dân sự lớn, trong bối cảnh ông phải cân bằng giữa cam kết với đồng minh và sức ép chính trị trong nước.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu tiếp tục chia rẽ. Đức, Ba Lan và Hungary khẳng định ủng hộ Tel Aviv, coi Hamas là “mối đe dọa khủng bố toàn cầu”. Ngược lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi “ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”, còn Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cảnh báo chiến dịch của Israel “có thể vượt quá giới hạn và phá hủy hoàn toàn triển vọng hòa bình Trung Đông”. Ireland cũng yêu cầu EU xem xét lại quan hệ với Tel Aviv nếu thương vong dân thường tiếp tục leo thang.

Một cuộc biểu tình phản đối Israel ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21-6. Ảnh: AP

Phản ứng gay gắt nhất đến từ thế giới Arab. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi cáo buộc Israel “đang biến Gaza thành nghĩa địa tập thể”. Trong khi đó, Ai Cập lo ngại làn sóng người tị nạn Palestine sẽ tràn sang bán đảo Sinai, gây bất ổn an ninh. Qatar, nước từng đóng vai trò trung gian đàm phán thỏa thuận trao đổi con tin, cảnh báo: “Nếu Tel Aviv tiếp tục mở rộng chiến dịch, tất cả kênh đối thoại sẽ đổ vỡ”.

Nhiều học giả Trung Đông nhận định mục tiêu “tiêu diệt Hamas” mà Netanyahu đề ra khó có thể đạt được. Tiến sĩ Khaled Elgindy từ Viện Trung Đông (Mỹ) cho rằng: “Ngay cả khi Israel kiểm soát Gaza, Hamas vẫn có thể tái cấu trúc lực lượng từ các mạng lưới ngầm và từ sự phẫn nộ của người Palestine. Đây là một vòng luẩn quẩn bạo lực”.

Nguy cơ một cuộc xung đột không hồi kết

Trên thực tế, chiến dịch ở Gaza không chỉ là phép thử quân sự mà còn là bài toán chính trị sinh tử đối với ông Netanyahu. Trong nước, ông đối mặt với các cuộc biểu tình chống chiến tranh, trong khi phe đối lập cáo buộc ông dùng chiến dịch để kéo dài quyền lực. Trên trường quốc tế, Tel Aviv ngày càng bị cô lập khi đồng minh truyền thống cũng dè dặt ủng hộ.

Dù Israel khẳng định không có ý định kiểm soát lâu dài Gaza, nhiều nhà phân tích cảnh báo kịch bản này có thể mở ra. Điều đó đồng nghĩa xung đột không kết thúc, mà chuyển sang giai đoạn chiếm đóng tốn kém và đầy bất ổn-kịch bản từng xảy ra với Mỹ ở Iraq hay Liên Xô tại Afghanistan.

Tờ Financial Times nhận định: “Israel có thể giành chiến thắng quân sự, nhưng cái giá ngoại giao và nhân đạo sẽ rất lớn. Một Gaza đổ nát và tuyệt vọng có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho bạo lực và chủ nghĩa cực đoan tiếp tục nảy nở”.

Bằng việc đánh thẳng vào trung tâm Gaza, Israel đã lựa chọn một nước cờ mạo hiểm, vừa quyết liệt vừa chứa đựng nhiều rủi ro. Nếu chiến dịch thành công, Hamas có thể suy yếu nặng nề. Nhưng nếu thất bại hoặc kéo dài, Israel sẽ phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo, áp lực ngoại giao và nguy cơ sa lầy trong một vòng xoáy bạo lực mới. Cả khu vực Trung Đông và xa hơn là Mỹ, châu Âu đều đang theo dõi từng bước đi, bởi kết cục của trận chiến này sẽ định hình tương lai an ninh khu vực trong nhiều năm tới.