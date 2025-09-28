Tin thế giới sáng 28-9: Ấn Độ-36 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp

(GLO)- Ấn Độ: 36 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp; Nga tuyến bố kiểm soát thêm nhiều khu định cư ở miền Đông Ukraine; Hàn Quốc: Pin lithium phát nổ, hàng trăm dịch vụ chính phủ tê liệt; ... là những tin tức thế giới nổi bật ngày 28-9.

Ấn Độ: 36 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp

Ít nhất 36 người chết, hơn 50 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại cuộc vận động tranh cử của nam diễn viên Tamil Vijay.

Cuộc mít ting chính trị của nam diễn viên Tamil Vijay. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin, vụ giẫm đạp xảy ra tối hôm 27/9 tại quận Karur, trong một cuộc mít tinh chính trị của Tamilaga Vettri Kazhagam, đảng do nam diễn viên Tamil Vijay thành lập.

Hậu quả của vụ giẫm đạp. Ảnh: AP

Thảm kịch bắt đầu khi một lượng lớn người trong đám đông, háo hức muốn được nhìn thấy Vijay, dồn về phía hàng rào quanh sân khấu. Nhiều người đã ngất xỉu trong cảnh chen lấn ngột ngạt. Trong số 36 nạn nhân thiệt mạng có 8 trẻ em và 16 phụ nữ.

Nga tuyến bố kiểm soát thêm nhiều khu định cư ở miền Đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát 2 khu định cư Derilovo và Mayskoye ở vùng Donetsk, và khu định cư Stepovoye ở Dnipropetrovsk.

Ảnh minh họa: Internet

"Nhóm tác chiến phía Tây đã giành quyền kiểm soát làng Derilovo, trong khi nhóm tác chiến phía Nam vượt qua phòng tuyến của đối thủ và kiểm soát làng Mayskoye. Tại Dnipropetrovsk, chúng ta cũng đã đẩy lùi đối phương ra khỏi làng Stepovoye", phía Nga cho biết.

Trong vòng 24h qua, quân đội Nga cũng kiểm soát được thêm 1,1km2 lãnh thổ gần hồ chứa Kleban-Byk ở vùng Donetsk.

Ở chiều ngược lại, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky nói rằng quân đội nước này vẫn đang kiểm soát được tình hình ở Dnipropetrovsk, và Nga đang có dấu hiệu sa lầy ở hướng Dobropillia.

Hungary tuyên bố tiếp tục nhập dầu Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết nước này sẽ tiếp tục nhập nhiên liệu hóa thạch từ Nga bất chấp yêu cầu ngừng nhập nhiên liệu từ đồng minh của ông là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông khẳng định việc cắt giảm năng lượng của Nga sẽ là thảm họa đối với nền kinh tế Hungary.

Ảnh minh họa: NBC news

Hungary vẫn là một trong số ít quốc gia ở châu Âu tiếp tục mua dầu và khí đốt tự nhiên của Nga kể từ sau khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra. Tuy nhiên, đầu tháng này, Tổng thống Trump đã kêu gọi tất cả các nước NATO bao gồm cả Hungary ngừng mua dầu của Nga vì cho rằng điều này có thể khiến cho cuộc xung đột kết thúc. Trong bình luận trên đài phát thanh quốc gia, Thủ tướng Orbán cho biết đã trao đổi với Tổng thống Trump về việc ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ là làm ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế của Hungary.

Hezbollah tiếp tục tuyên bố sẽ không giải giáp vũ khí

Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ cả Chính phủ Lebanon, Chính quyền Israel cùng các quốc gia phương Tây, Phong trào Hezbollah hôm 27/9 tuyên bố sẽ không bao giờ giải giáp vũ khí, coi đó là lằn ranh đỏ không thể vượt qua.

Tuyên bố được Tổng thư ký Hezbollah, ông Naim Qassem đưa ra trước đám đông hàng chục nghìn người tham dự lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah tổ chức tại thủ đô Beirut của Lebanon. Ông Qassem khẳng định Hezbollah sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí và luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vũ khí của mình.

Tổng thư ký Hezbolla Naim Qassem phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố Tổng thư ký Hassan Nasrallah. Ảnh: AFP

Cảnh báo của Thủ lĩnh Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Lebanon nhiều lần yêu cầu quân đội nước này thực hiện giải giáp vũ khí của Hezbollah, trong khi Israel cũng liên tục nhấn mạnh giải giáp vũ khí của Hezbollah là điều kiện tiên quyết để Tel Aviv rút lực lượng ra khỏi các khu vực đang chiếm đóng ở phía Nam Lebanon.

Một số nhà phân tích khu vực lo ngại vấn đề giải giáp vũ khí của Hezbollah có thể gây ra bất ổn nghiêm trọng tại Lebanon giai đoạn tới, đồng thời là cái cớ để Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và thậm chí cả tấn công bộ binh, vào Lebanon.

Hàn Quốc: Pin lithium phát nổ, hàng trăm dịch vụ chính phủ tê liệt

Hàng trăm dịch vụ và hệ thống trực tuyến của Chính phủ Hàn Quốc bị tê liệt sau vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước ở thành phố miền trung Daejeon vào tối ngày 26/9.

Quang cảnh bên ngoài Trung tâm Dữ liệu Nhà nước ở Daejeon trong đêm 26-9, khi vụ cháy diễn ra. Ảnh: Kazinform

Hỏa hoạn bùng phát tại một phòng máy tính trên tầng 5 của trung tâm sau khi pin lithium-ion thuộc hệ thống Nguồn điện Liên tục (UPS) phát nổ. Các quan chức cho biết vụ nổ xảy ra khi nhân viên đang di dời các bộ pin này xuống tầng hầm. Tính đến sáng 27/9, vụ cháy đã làm 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ phải ngừng hoạt động, trong đó có hệ thống nhận dạng di động và dịch vụ bưu chính trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min Jae cho biết Chính phủ Hàn Quốc quyết định tạm dừng hoạt động của các hệ thống như biện pháp phòng ngừa để bảo toàn hệ thống, do vụ cháy đã gây ra trục trặc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, có thể dẫn đến quá nhiệt và làm hỏng máy chủ.

Lính cứu hỏa nhúng các khối pin lithium vào nước trong quá trình dập lửa. Ảnh: Yonhapnews

Lực lượng cứu hỏa đã điều động khoảng 170 nhân viên cùng 63 xe cứu hỏa và các thiết bị khác để dập lửa cũng như thông gió cho tòa nhà. Gần 10 giờ sau khi bùng phát vào lúc 18h30 ngày 26/9, đám cháy mới được kiểm soát.