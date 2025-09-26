Tin thế giới sáng 26-9: Nga áp sát Kupiansk, Ukraine thừa nhận tình thế nguy cấp

(GLO)- Nga áp sát Kupiansk, Ukraine thừa nhận tình thế nguy cấp; Ukraine dùng chiến thuật mới tấn công, gây rối loạn hệ thống phòng không Nga; Israel không kích thủ đô Yemen đáp trả vụ UAV Houthi tấn công; ... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 26-9-2025

Nga áp sát Kupiansk, Ukraine thừa nhận tình thế nguy cấp

Quan chức Ukraine thừa nhận tình hình ở mặt trận Kupiansk đang nguy cấp khi lực lượng Nga tăng cường hỏa lực và điều động các nhóm lực lượng lách qua phòng tuyến của Kiev.

Bản đồ các mặt trận ở miền Đông Ukraine. ﻿Ảnh: ISW

Một chiến dịch nhằm đối phó với các nhóm binh sĩ Nga đang diễn ra ở Kupiansk, trong khi lực lượng Nga khai hỏa vào thành phố bằng mọi loại vũ khí sẵn có, ông Andrii Besedin, người đứng đầu Cơ quan Quân quản thành phố Kupiansk, chia sẻ với đài truyền hình công cộng Ukraine Hromadske.

Theo ông, tất cả các tuyến đường ra vào thành phố, mọi tuyến hậu cần đều, nằm trong tầm quan sát của UAV Nga. Cơ sở hạ tầng của thành phố đã sụp đổ: không có điện, nước, khí đốt, kết nối di động hay dịch vụ xã hội.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến Zapad đang hoàn thành nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk.

Ukraine dùng chiến thuật mới tấn công, gây rối loạn hệ thống phòng không Nga

﻿ Ảnh minh họa

Ukraine lần đầu tiên thả nhiều khinh khí cầu trong quá trình triển khai không kích quy mô lớn bằng UAV vào Nga gần đây. Hãng tin RBC của Nga trích dẫn các nguồn tin quân sự nước này cho hay, trong cuộc không kích kéo dài nhằm vào Moscow và Tatarstan từ tối 22/9 đến sáng 23/9, Ukraine đã sử dụng “số lượng lớn khinh khí cầu”. Nguồn tin nhấn mạnh, “có rất nhiều khinh khí cầu, nhưng chúng không tấn công chính xác”.

Sân bay Moscow bị uav Ukraine tấn công. Ảnh: TVP

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 69 UAV của Ukraine, nhưng không nhắc tới việc đối phương sử dụng khinh khí cầu. Tuy nhiên, nhiều tờ báo ở Nga ghi nhận khinh khí cầu xuất hiện ở thủ đô, vùng Moscow cũng như ở các vùng Chuvashia, Tatarstan, Yaroslavl và Tver. Thậm chí, một nhóm giám sát cho hay một vài khinh khí cầu được nhìn thấy gần Moscow, bay ở độ cao khoảng 10km và dường như mang theo đầu đạn.

Theo các nhà phân tích, Ukraine có thể đã dùng khinh khí cầu làm mồi nhử để gây xáo trộn và hao tổn cho các hệ thống phòng không của Nga, đồng thời giúp dàn UAV của các lực lượng Kiev tăng hiệu quả tấn công.

Israel không kích thủ đô Yemen đáp trả vụ UAV Houthi tấn công

Chiều 25/9, Không quân Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen - khu vực hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Động thái này diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Israel, trong đó có vụ thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công thành phố Eilat, bên bờ Biển Đỏ vào chiều 24/9, khiến gần 50 người bị thương.

Khói bốc lên từ hiện trường các vụ không kích Israel nhằm vào Houthi ở Yemen. Video: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Israel I. Katz tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ Houthi sau vụ tấn công trên. Các cuộc không kích diễn ra đúng thời điểm thủ lĩnh Houthi, ông Abdul-Malik al-Houthi, đang có bài phát biểu hằng tuần của mình.

Tổng thống Palestine loại bỏ vai trò của Hamas trong Nhà nước tương lai

Ngày 25/9, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã bác bỏ mọi vai trò trong tương lai của lực lượng Hamas và lên án chủ nghĩa bài Do Thái; đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ toàn cầu đối với một Nhà nước Palestine.

Tổng thống Palestine phát biểu trực tuyến trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Ảnh: Reuters

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vài ngày sau khi Pháp chủ trì một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt và một số cường quốc phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, ông Abbas khẳng định: “Hamas sẽ không có vai trò gì trong việc quản lý. Hamas và các phe phái khác sẽ phải giao nộp vũ khí cho Chính quyền Quốc gia Palestine”.

Tổng thống Palestine cũng nhấn mạnh, chính quyền Palestine bác bỏ những gì Hamas đã thực hiện vào ngày 7/10/2023 nhằm vào thường dân Israel.

Cơ quan Đường sắt Đô thị Thái Lan nhận trách nhiệm về hố tử thần ở Bangkok

Cơ quan Đường sắt Đô thị Thái Lan (MRTA) đã chính thức nhận trách nhiệm liên quan đến hố tử thần khổng lồ xuất hiện trước Bệnh viện Vajira ở Bangkok. Khu vực xảy ra sự cố thuộc Gói thầu số 1, bao gồm thiết kế và xây dựng đường hầm cùng các nhà ga ngầm trên tuyến Tao Poon - Thư viện Quốc gia, dài 4,8 km, tổng giá trị 19,43 tỷ baht (khoảng 13,1 nghìn tỷ đồng).

Hơn 500.000 ba cát được dùng để lấp các khe hở trong đường hầm. Ảnh: internet

Lực lượng cứu hộ đã khẩn cấp điều động hơn 50.000 bao cát để lấp các khe hở trong đường hầm, ngăn đất đá tiếp tục trôi xuống. Các thiết bị giám sát 24/24 cũng được lắp đặt để theo dõi tình trạng dịch chuyển của trụ sở cảnh sát, vốn đã bị khoét rỗng phần nền móng.

Trong khi đó, Bệnh viện Vajira tuy chưa bị ảnh hưởng đến tòa nhà chính nhưng lại rơi vào tình trạng mất nước và gián đoạn kết nối internet.