Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine bất chấp chỉ trích từ Israel và Mỹ

(GLO)- Ngày 22-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine bất chấp những chỉ trích từ Israel và Mỹ.

Phát biểu tại khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), ông Macron tuyên bố: “Hôm nay, Pháp công nhận Nhà nước Palestine”, đồng thời nhấn mạnh quyết định này thể hiện sự ủng hộ “hòa bình giữa nhân dân Israel và Palestine”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Hội nghị quốc tế cấp cao về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 22/9/2025. Ảnh: Xinhua

Chính quyền Palestine đã hoan nghênh quyết định này của Tổng thống Pháp, coi đây là một quyết định lịch sử và dũng cảm, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của LHQ, ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình và thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng Saudi Arabia (Arập Xêút), ông Faisal bin Farhan, kêu gọi tất cả các quốc gia noi gương các nước phương Tây và công nhận nhà nước Palestine.

Trước đó, một loạt nước gồm Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha cũng đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.