Tin thế giới tối 12-1: Pháp khẳng định Greenland là lãnh thổ châu Âu

(GLO)- Nga lần đầu triển khai UAV Geran-5; Pháp khẳng định Greenland là lãnh thổ châu Âu; Indonesia: Thủ đô Jakarta chìm trong biển nước sau mưa lớn; Iran tuyên bố tình hình trong nước đã được kiểm soát; ...là những thông tin quốc tế nổi bật tối 12-1.

Nga lần đầu triển khai UAV Geran-5

Theo Kyiv Independent, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 11-1 đã xác nhận việc Nga lần đầu triển khai UAV Geran-5 trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mảnh vỡ của UAV Geran-5 của Nga bị phá hủy. Ảnh: DIU

"Đối thủ đã vận hành các UAV Geran thế hệ mới trong các cuộc không kích gần đây. Về cơ bản, nó vẫn có thiết kế tương đồng với dòng UAV Geran và Shahed đã được biết đến. Điểm khác biệt lớn nhất là động cơ, Geran-5 sử dụng động cơ phản lực Telefly. Phương tiện này có tải trọng 90kg và tầm hoạt động hơn 1.000 km."

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin đã triển khai Geran-5 ở tiền tuyến.

Cùng ngày 11/1, các quan chức quân đội Ukraine đã cảnh báo về khả năng Nga mở chiến dịch mới ở tỉnh Sumy. "Các cuộc tấn công ở khu vực đông bắc có thể là tiền đề để đối thủ mở một mũi tiến công mới tại Sumy", đại diện Quân đoàn 7 của Ukraine cho biết.

Pháp khẳng định Greenland là lãnh thổ châu Âu

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 11-1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố Greenland là một lãnh thổ thuộc châu Âu và kêu gọi Mỹ chấm dứt mọi hình thức “gây sức ép” liên quan đến hòn đảo chiến lược này tại khu vực Bắc Cực.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, phải do người dân địa phương quyết định, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Theo ông Barrot, mọi hành động mang tính áp đặt hoặc đơn phương đều đi ngược lại các nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế.Phản ứng của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố “chính quyền Mỹ sẽ hành động với Greenland” bất kể họ có đồng ý hay không.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance và phu nhân thăm căn cứ Mỹ ở Greenland tháng 3-2025. Ảnh: AFP

Cùng ngày, hãng tin Bloomberg đưa tin, 2 nước thành viên NATO là Anh và Đức đang thảo luận các phương án để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ ý định thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch. Theo báo Telegraph, trong những ngày gần đây, các quan chức Anh cũng đã gặp gỡ các đối tác từ Đức và Pháp để lập kế hoạch cho một sứ mệnh khả thi của NATO tại Greenland.

Iran tuyên bố tình hình trong nước đã được kiểm soát

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12-1 tuyên bố tình hình trong nước đã được kiểm soát hoàn toàn sau làn sóng biểu tình trên toàn quốc. Phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, ông Araghchi cho rằng các cuộc biểu tình đã “chuyển sang bạo lực và đẫm máu” nhằm tạo cớ để Tổng thống Donald Trump can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP﻿

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức hoạt động nhân quyền cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã vượt quá 500 người. Trong khi đó, chính quyền Iran chưa công bố con số thương vong chính thức. Việc mất kết nối internet và hạn chế liên lạc khiến việc xác minh thông tin từ bên ngoài trở nên đặc biệt khó khăn.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đang tìm cách nối lại đàm phán với Washington.

Indonesia: Thủ đô Jakarta chìm trong biển nước sau mưa lớn

Do mưa lớn kéo dài, ngày 12-1, nhiều khu dân cư và tuyến đường ở thủ đô Jakarta của Indonesia bị ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

Chính quyền địa phương đã nâng mức báo động lũ lên cấp độ 2.

Jakarta ngập nặng sau mưa lớn. Ảnh: observerid﻿

Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Jakarta cho biết 22 khu dân cư và 33 tuyến đường bị ngập lụt do mưa lớn, cùng với tình trạng luồng nước từ sông Krukut dâng cao, trong khi hệ thống thoát nước bị quá công suất. Mực nước nhiều nơi cao từ 10-95 cm, khiến phương tiện cơ giới di chuyển khó khăn.

Khắc phục hậu quả do ngập lụt tại Jakarta. Ảnh: observerid

Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Jakarta ghi nhận tình trạng ngập lụt diễn ra rộng khắp các khu vực nội đô, ngoại ô cũng như các tuyến đường cao tốc dẫn vào thành phố và hệ thống đường dành riêng cho xe buýt. Nam Jakarta là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất với hàng chục tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu.

Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Jakarta đã phải huy động nhân sự và phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi và xử lý ngập, đồng thời điều động thiết bị bơm nước tại các điểm ách tắc. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin cập nhật liên tục và hạn chế di chuyển nếu không cần thiết.