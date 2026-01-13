Mỹ điều tra Chủ tịch Fed liên quan dự án cải tạo trụ sở 2,5 tỷ USD

(GLO)- Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington và các phát biểu của ông trước Quốc hội.

Theo đài CNN, các công tố viên Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Jerome Powell trong ngày 11-1.

Cuộc điều tra hình sự này liên quan đến lời khai của ông Powell trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 6-2025 về dự án cải tạo trụ sở trị giá 2,5 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Mỹ tại Washington DC.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Jerome Powell cũng xác nhận, Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã mở cuộc điều tra hình sự với ông. Powell cho biết, ông đang đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự chỉ vì Fed đưa ra các quyết định chính sách lãi suất “dựa trên đánh giá tốt nhất vì lợi ích công chúng, thay vì tuân theo mong muốn của tổng thống”.

“Nguy cơ bị truy tố hình sự là hệ quả của việc FED thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về những gì sẽ phục vụ lợi ích công cộng, thay vì tuân theo sở thích của tổng thống.

Vấn đề là liệu FED có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên bằng chứng và điều kiện kinh tế hay không, và liệu chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị hoặc sự đe dọa” - ông Powell nói.

Theo AP, động thái này đánh dấu sự leo thang chưa từng có trong cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và FED - một cơ quan độc lập mà ông đã nhiều lần chỉ trích vì không cắt giảm lãi suất chủ chốt mạnh như ông mong muốn.

Cuộc chiến mới này có khả năng làm rung chuyển thị trường tài chính vào ngày 12-1 và về lâu dài có thể làm tăng chi phí vay thế chấp và các khoản vay khác.

Cuộc điều tra được xem như một thông điệp mang tính răn đe không chỉ đối với cá nhân ông Powell, mà còn đối với bất kỳ ai có thể kế nhiệm vị trí Chủ tịch Fed trong tương lai.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích người đứng đầu Fed, tuyên bố sẽ không tái bổ nhiệm ông Powell và thậm chí khẳng định bản thân ông nên có tiếng nói trong các quyết định về lãi suất.

Trên thực tế, Fed đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm ngoái. Ông Powell khẳng định, việc thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của cơ quan này nhằm đảm bảo tối đa lợi ích công chúng, thay vì làm theo mong muốn của người đứng đầu Nhà Trắng.

Trước đó, các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã cáo buộc ông Powell yếu kém trong việc quản lý dự án cải tạo tòa nhà Fed. Mùa hè vừa qua, ông Powell cũng bị cáo buộc gây hiểu nhầm cho Quốc hội về việc cải tạo trụ sở.

Fed cho biết đã mời tổng thanh tra nội bộ tiến hành rà soát dự án mở rộng tòa nhà. Động thái này được triển khai sau khi Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích gay gắt dự án này, vốn đã bị đội chi phí.

Nhận định về vụ việc, người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết: “Bộ trưởng Tư pháp đã chỉ đạo các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra mọi hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân”.