Dược phẩm và chip Nhật Bản hưởng ưu đãi tối huệ quốc của Mỹ

(GLO)- Ngày 26-9, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa, Trưởng đoàn đàm phán thương mại với Mỹ, cho biết Nhật Bản được Mỹ áp dụng quy chế ưu đãi tối huệ quốc đối với chip và dược phẩm nhập khẩu.

Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Akazawa nêu rõ Mỹ và Nhật Bản đã xác nhận mức thuế quan Mỹ áp đặt đối với chất bán dẫn và dược phẩm của Nhật Bản sẽ không vượt quá mức thuế áp dụng cho các nước khác trong Liên minh châu Âu.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Tokyo, Nhật Bản. Nguồn: Kyodo/TTXVN

Ông Akazawa cho biết sẽ tiếp tục phân tích các biện pháp thuế quan của Mỹ và tác động của chúng đối với Nhật Bản sau khi chúng được làm rõ, bao gồm cả mối liên hệ với thỏa thuận Mỹ-Nhật Bản hiện tại.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết sẽ thành lập một cơ sở đầu tư tại Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), thuộc sở hữu nhà nước, để hỗ trợ gói đầu tư 550 tỷ USD giữa Tokyo và Washington. Cơ sở mới này sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản trong các ngành công nghiệp có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh kinh tế của Nhật Bản.

Bộ Tài chính cũng cho biết đã sửa đổi các quy định của JBIC để mở rộng phạm vi đầu tư vào các nước phát triển, bao gồm ngành công nghiệp ô tô và dược phẩm. Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ về các chi tiết của gói hỗ trợ, nêu rõ sẽ tập trung vào các khoản đầu tư trong các lĩnh vực như chip, kim loại, dược phẩm, năng lượng và đóng tàu, dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2029.

Gói đầu tư của Nhật Bản sẽ bao gồm vốn chủ sở hữu, các khoản vay và bảo lãnh vay từ JBIC và Công ty Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nippon (NEXI).