Tin thế giới sáng 29-9: Mỹ có thể gửi tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine

(GLO)- Nga tấn công Ukraine bằng hàng trăm UAV và tên lửa; Mỹ có thể gửi tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine; Anh triển khai "bức tường UAV" bảo vệ NATO; Trump lạc quan về thỏa thuận hòa binh Gaza, Hamas mất liên lạc với con tin;.. là những tin tức thế giới nổi bật sáng 29-9-2025.

Nga tấn công Ukraine bằng hàng trăm UAV và tên lửa

Nga đã phóng hàng trăm UAV và tên lửa vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là một trong những đợt tấn công kéo dài nhất của Nga nhắm vào thủ đô Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu.

Ba Lan, quốc gia láng giềng, đã phải đóng cửa không phận gần hai thành phố phía đông nam và không quân nước này đã điều động máy bay phản lực để đáp trả cho đến khi mối đe dọa qua đi.

Nga triển khai cuộc tấn công kéo dài nhất nhắm vào thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 595 UAV và 48 tên lửa trong đêm và hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 568 UAV và 43 tên lửa. Quân đội lưu ý rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công kéo dài hơn 12 giờ đã khiến bốn người thiệt mạng, bao gồm một trẻ em, với hai trường hợp tử vong xảy ra tại một phòng khám tim mạch ở Kiev. 80 người đã bị thương trong các cuộc không kích và các nhà máy, tòa nhà dân cư và các địa điểm sản xuất năng lượng đã bị hư hại.

Video: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công "quy mô lớn" vào Ukraine bằng vũ khí tầm xa trên không và trên biển. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Mỹ có thể gửi tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine

Mỹ đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk. Động thái này, nếu diễn ra, có thể làm thay đổi cục diện chiến sự Nga-Ukraine và khiến Moscow phản ứng mạnh mẽ.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 28/9 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ bán Tomahawk cho các quốc gia châu Âu, sau đó những nước này sẽ chuyển giao lại cho Ukraine. Ông Vance nói trên chương trình “Fox News Sunday” rằng Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho phép thỏa thuận này hay không.

Tên lửa Tomahawk tầm xa được phóng từ tàu sân bay. ﻿Ảnh: Newsweek

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn tới 2.500 km, được đánh giá sẽ là một tài sản quân sự cực kỳ lợi hại trong kho vũ khí của Ukraine, giúp nước này đáp trả các đòn tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga. Trong quá khứ, ông Trump từng từ chối các yêu cầu của Ukraine về việc được sử dụng tên lửa tầm xa, nhưng hiện tại ông ngày càng tỏ ra thất vọng trước việc Nga không chịu đi đến một thỏa thuận hòa bình. Phó tổng thống Vance cũng nhận định chiến dịch quân sự của Moscow đang rơi vào thế bế tắc, khi gần đây hầu như không đạt được thêm thành quả lãnh thổ nào.

Anh triển khai "bức tường UAV" bảo vệ NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vừa tiết lộ kế hoạch triển khai UAV do nước này sản xuất nhằm tạo một "bức tường UAV" bảo vệ NATO trước các mối đe dọa từ Nga. Đây được xem là một phần trong chiến lược mới của liên minh nhằm đối phó với máy bay tiêm kích và UAV của Nga tại khu vực sườn phía Đông.

Một UAV Nga bị bắn hạ ở Ukraine. Những UAV tương tự đang đe dọa các thành viên NATO. Ảnh: The Telegraph

Các UAV chi phí thấp được phát triển thông qua hợp tác với Ukraine, theo một thỏa thuận đặc biệt đầu tiên cho phép cả hai nước đồng sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và cho phép triển khai tại các quốc gia thành viên NATO.

Anh sẽ triển khai bức tường UAV thông qua hợp tác với Ukraine. Ảnh: The Telegraph

Theo ông Healey, London sẽ sản xuất hàng loạt các thiết bị này bằng "các kỹ thuật sản xuất hiện đại" mà họ đang sở hữu và "cung cấp hàng nghìn chiếc" để hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực phòng thủ. Ông cũng cho biết hệ thống này có thể được phát triển thành hệ thống phòng thủ tên lửa tại Anh để bảo vệ các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quốc gia trọng yếu.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng những hành động "liều lĩnh" và "nguy hiểm" sẽ được các nước NATO đáp trả một cách thích đáng.

Trump lạc quan về thỏa thuận hòa binh Gaza, Hamas mất liên lạc với con tin

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ hoàn tất đề xuất về kế hoạch hòa bình cho Gaza trong cuộc họp vào ngày 29/9 với Thủ tướng Israel, trong bối cảnh xe tăng Israel tiến sâu hơn vào Thành phố Gaza và lực lượng vũ trang Hamas cho biết đã mất liên lạc với hai con tin bị giam giữ tại đây.

Khói bốc tên từ chiến dịch quân sự của Israel ở thành phố Gaza. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, ông Trump nói rằng ông đã nhận được "phản hồi rất tốt" từ Israel và các nhà lãnh đạo Ả Rập về đề xuất kế hoạch hòa bình cho Gaza và rằng "mọi người đều muốn đạt được một thỏa thuận".

Xe tăng Israel nã đạn về phía Thành phố Gaza. Ảnh: Reuters

Kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm của Tổng thống Mỹ Trump nhằm chấm dứt chiến tranh Gaza kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin Israel, dù còn sống hay đã chết, không có thêm các cuộc tấn công của Israel vào Qatar và một cuộc đối thoại mới giữa Israel và Palestine để "chung sống hòa bình". Tuy nhiên, Hamas cho biết nhóm này vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ ông Trump cũng như từ các nhà trung gian.

Xả súng vào quán bar ở Mỹ, ba người thiệt mạng

Ba người thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tối 27/9 (giờ địa phương) tại thành phố Southport, bang Bắc Carolina, Mỹ. Một chiếc thuyền đã áp sát quán bar sau đó xả súng vào những người ở bên trong, rồi bỏ trốn về phía con kênh gần đó.

Cảnh sát đứng bên ngoài quán bar, địa điểm xảy ra vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng ở bang Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: WEC-TV

Khoảng nửa giờ sau, Tuần duyên Mỹ phát hiện người có đặc điểm giống nghi phạm chất đồ lên thuyền tại bến tàu ở Oak Island và bắt người này. Nghi phạm đang bị thẩm vấn. Giới chức chưa xác định được động cơ dẫn tới vụ xả súng, song cho biết "không còn mối đe dọa nào với cộng đồng".