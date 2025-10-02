Tin thế giới sáng 2-10: Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

(GLO)- Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga, Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng, Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City, Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 2-10-2025.

Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Ngày 2/10, các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu đã ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” nhằm tăng cường phòng thủ của khối trước những mối đe dọa từ Nga. Thông báo được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu thông báo ủng hộ kế hoạch "bức tường UAV". Ảnh: The Economic Times

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen cho biết sườn phía Đông của lục địa sẽ là ưu tiên hàng đầu do gần Nga, nhưng "bức tường UAV" sẽ được hình thành như một lá chắn cho toàn bộ lục địa.

Các nhà chức trách châu Âu đã cáo buộc Nga vi phạm trắng trợn không phận của khu vực, bao gồm cả các vụ xâm phạm gần đây bằng máy bay không người lái trên không phận Ba Lan và máy bay chiến đấu trên không phận Estonia. Các sự cố trên không phận châu Âu cho thấy các nhà lãnh đạo EU đã coi Nga là mối đe dọa lớn đối với an ninh lục địa sau khi xung đột với Ukraine bùng phát và đã đẩy nhanh các nỗ lực tăng cường phòng thủ.

An ninh của hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen đã được tăng cường nhờ quân đội và các hệ thống chống máy bay không người lái do các nước châu Âu khác điều động. Tất cả các chuyến bay bằng máy bay không người lái trên khắp Đan Mạch đã bị cấm cho đến thứ Sáu.

Chiếc UAV được cho là của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan trong tháng 9. Ảnh: pbs

Tại Hội nghị Copenhagen, các nhà lãnh đạo EU cũng lần đầu tiên thảo luận về đề xuất sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng tại châu Âu để tài trợ cho một khoản vay lớn cho Ukraine. Một số nhà lãnh đạo đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này, trong khi những người khác tỏ ra thận trọng hơn.

Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng

Ngày 1/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine. Nga cho biết sẽ truy cứu mọi cá nhân và quốc gia có liên quan đến kế hoạch này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang nói về kế hoạch tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga. Những người tham gia sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo các cách khác nhau. Đây là bước đi phá hủy hoàn toàn niềm tin vào việc bất khả xâm phạm tài sản và sẽ giáng mạnh vào những quốc gia lưu ký, vốn quan tâm đến sức hấp dẫn đầu tư”, ông Peskov nói.

Trong số tài sản Nga bị đóng băng, hiện khoảng 210 tỷ euro bị phong tỏa ở châu Âu, riêng tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Brussels đang nắm giữ 185 tỷ euro. Tuy nhiên, Euroclear nhiều lần cảnh báo các động thái này có thể khiến Nga trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của châu Âu ở các khu vực khác.

UAV cảm tử Ukraine phá hủy trực thăng tấn công Mi-8 của Nga

Tư lệnh Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine cho hay, quân đội nước này đã phá hủy một trực thăng tấn công Mi-8 của Nga. Chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo video, ông Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine cho biết, trực thăng của Nga bị bắn hạ gần làng Kotliarivka. Hoạt động tấn công được phối hợp giữa lực lượng tình báo và các hệ thống UAV của quân đội Ukraine.

Video do Tư lệnh Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine đăng tải, cho thấy FPV của Ukraine đánh trúng trực thăng Mi-8 của Nga

Mi-8 là trực thăng đa dụng do Liên Xô thiết kế, được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích quân sự và dân sự ở Nga như các nhiệm vụ vận tải, hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy.

Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City

Quân đội Israel tuyên bố chuẩn bị siết vòng vây quanh Thành phố Gaza, ra cảnh báo cuối cùng để người dân thành phố sơ tán về phía nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm nay thông báo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát phần phía tây của Hành lang Netzarim, nằm ở phía nam thành phố Gaza City, và "chia Dải Gaza thành hai phần". IDF còn chặn một tuyến đường ven biển thường dùng để đi từ miền nam Gaza đến Thành phố Gaza.

"Điều này sẽ siết chặt vòng vây quanh Gaza City. Bất kỳ ai rời thành phố để xuống phía nam đều phải qua các điểm kiểm soát của IDF. Đây là cơ hội cuối cùng cho những người dân Gaza muốn di tản, đồng thời cô lập các tay súng Hamas tại Gaza City", ông Katz cho hay. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời tuyên bố sẽ coi người ở lại là các tay súng hoặc người ủng hộ Hamas.

Indonesia ra cảnh báo cao nhất đối với hàng không do núi lửa phun trào

Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia cho biết ngày 1/10, núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở tỉnh Đông Nusa Tenggara đã phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 5 km, buộc nhà chức trách ban hành cảnh báo hàng không mức cao nhất.

Núi lửa đã gây ra những đám mây xám dày đặc di chuyển về phía Tây và Tây Bắc. Đài Quan sát Núi lửa đã nâng cảnh báo đối với ngành hàng không lên mức đỏ - mức cao nhất. Theo đó, máy bay bị cấm bay trong phạm vi 6 km xung quanh núi lửa và được khuyến cáo cảnh giác do tro bụi núi lửa có thể làm gián đoạn hoạt động.

Núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun cột tro bụi cao tới 5km. Ảnh: Antara news

Người dân và du khách cũng được cảnh báo không hoạt động trong bán kính 6 km từ miệng núi lửa và cảnh giác nguy cơ lũ bùn trong trường hợp mưa lớn. Nhà chức trách cũng khuyến nghị người dân tại khu vực bị ảnh hưởng nên đeo khẩu trang để giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp do hít phải không khí có tro bụi núi lửa.