Tin thế giới sáng 3-10: Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy

(GLO)- Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy; Tổng thống Putin phản pháo khi Nga bị gọi là "hổ giấy"; Israel bắt giữ hơn 400 nhà hoạt động quốc tế, tấn công đẫm máu vào Gaza; Ấn Độ-Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10 .. là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-10.

Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy một đoàn xe tải lớn chở theo các UAV tấn công AN-196 "Lyuty" của Ukraine gần Chernihiv.

Theo trang Avia.pro, cuộc không kích của Nga đã loại bỏ 100 UAV Lyuty và khoảng 60 binh sĩ Ukraine. Mỗi chiếc UAV Lyuty có giá 200.000 USD. Do đó, tổng thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu vào khoảng 20 triệu USD.

Nga không kích đoàn xe chở UAV của Ukraine. Video: Avia.pro

UAV Lyuty là những công cụ lý tưởng để tấn công vào những mục tiêu chiến lược như các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo các nhà phân tích, vụ không kích thành công ở Chernihiv chứng minh Nga đã tăng cường năng lực tình báo tại các khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đòn tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn Ukraine phóng UAV.

Tổng thống Putin phản pháo khi Nga bị gọi là "hổ giấy"

Ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản pháo lại bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Nga là “hổ giấy”, đồng thời ám chỉ rằng chính NATO mới có thể bị xem như vậy.

“Một con hổ giấy. Rồi sau đó thì sao? Hãy thử đối phó với con hổ giấy này đi. Nếu chúng tôi đang chiến đấu với toàn bộ khối NATO, chúng tôi đang tiến lên, cảm thấy tự tin, và chúng tôi là hổ giấy, vậy thì NATO là gì?”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi bên bờ Biển Đen. Ông nói rằng lực lượng Nga đang tiến công dọc toàn tuyến mặt trận tại Ukraine, và gần như toàn bộ liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đang tham gia chống lại Nga.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sáng đáp trả mọi mối đe dọa. Ảnh: Reuters

Ông cũng mỉa mai cáo buộc châu Âu về việc máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận NATO. Chủ nhân Điện Kremlin nói đùa “hứa sẽ không làm vậy nữa ở Đan Mạch” và khẳng định không có loại máy bay không người lái nào có thể bay tới Lisbon.

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ảnh: Military

Khi bàn về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông nhấn mạnh: “Ukraine không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ. Điều này sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, kể cả trong quan hệ Nga - Mỹ”.

Israel bắt giữ hơn 400 nhà hoạt động quốc tế, tấn công đẫm máu vào Gaza

Bất chấp phản đối và cảnh báo quốc tế, giới chức Israel ngày 2/10 đã bắt giữ hơn 400 nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu cứu trợ cho dải Gaza. Trên thực địa, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt, gây thương vong nặng nề cho người Palestine.

Nỗ lực chặn đội tàu cứu trợ quốc tế ủng hộ dải Gaza được Hải quân Israel tiến hành từ đêm 1/10 và kéo dài liên tục trong hơn 12h. Toàn bộ đội tàu cứu trợ Global Sumud đã bị lai dắt về cảng Ashdod của Israel, sau khi tàu Hải quân Israel đưa các nhà hoạt động về cùng cảng này để chuẩn bị cho công tác trục xuất.

Binh sĩ Israel đột kích lên một tàu cứu trợ quốc tế ủng hộ Gaza. Ảnh: Reuters

Trong ngày 2/10, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội bằng cả không quân và bộ binh trên khắp dải Gaza, khiến ít nhất 52 người chết cùng khoảng 200 người bị thương. Chỉ riêng bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis thuộc Nam Gaza tiếp nhận 30 trường hợp tử vong, trong đó có 14 người bị binh sỹ Israel bắn tại điểm chờ phân phát lương thực ở khu vực Al-Tina và Morag thuộc Nam Gaza.

Anh: Tấn công bên ngoài giáo đường Do Thái, 2 người thiệt mạng

Cảnh sát bắn nghi phạm trong khuôn viên giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester, Anh ngày 2/10. Video: Le Fil Express



Ngày 2/10, một vụ tấn công xảy ra bên ngoài giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester, Vương quốc Anh, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát bắn một người đàn ông bên trong khuôn viên giáo đường. "Hắn có bom, mọi người tránh ra đi!", cảnh sát hét lớn với những người xung quanh.

Vài giờ sau, cảnh sát thông báo hai người tử vong và nghi phạm đã chết. Ba người bị thương trong tình trạng nghiêm trọng. Giới chức xác định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Người dân tập trung bên ngoài giáo đường Do thái ở Manchester, nơi xảy ra vụ lao xe và tấn công bằng dao. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Keir Starmer phải sớm rời hội nghị thượng đỉnh tại Đan Mạch để chủ trì cuộc họp an ninh khẩn cấp tại London, ngay sau vụ tấn công. Ông lên án hành vi này là "khủng khiếp" và yêu cầu tăng cường an ninh tại các giáo đường Do Thái ở Anh.

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10

Sau hơn 5 năm gián đoạn, Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10 này. Động thái được kỳ vọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối hai nền kinh tế, đồng thời góp phần đưa quan hệ song phương trở lại trạng thái bình thường sau giai đoạn căng thẳng.

Hãng hàng không Ấn Độ Indigo có kế hoạch mở lại đường bay thẳng Ấn Độ và Trung Quốc vào cuối tháng 10. Ảnh: Mạng xã hội

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, các cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật để khôi phục dịch vụ bay thẳng tại một số sân bay được chỉ định. Việc khôi phục hoạt động hàng không trực tiếp sẽ gắn với lịch bay mùa đông, tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh của các hãng hàng không cũng như việc đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và an toàn.