Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Dải Gaza, trong đó đề xuất chấm dứt chiến tranh giữa Israel và lực lượng Hamas, đồng thời yêu cầu trả tự do cho tất cả con tin trong vòng 72 giờ sau khi ngừng bắn.

Ngày 29-9, theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Trump sau đó đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ngày 29-9-2025. Ảnh: Reuters

Kế hoạch có tên gọi "Gaza mới" bao gồm nhiều chi tiết để các nhà đàm phán thảo luận và phụ thuộc vào sự chấp thuận của Hamas. Đây được cho là kết quả của các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông, cùng các nhà lãnh đạo Israel và Arab.

Ông Trump: Hôm nay là một ngày lịch sử cho hòa bình. Tôi và Thủ tướng Netanyahu vừa thảo luận nhiều vấn đề quan trọng bao gồm Iran, thương mại, việc mở rộng Hiệp định Abraham và quan trọng nhất là việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của một bức tranh lớn hơn đó là hòa bình ở Trung Đông và chúng ta hãy gọi đó là hòa bình vĩnh viễn ở Trung Đông.

Trong chiều nay, sau khi tham vấn với các đối tác và bạn bè trong khu vực, tôi xin công bố các quy tắc hòa bình. Các quy tắc này được xây dựng với sự phối hợp của nhiều nước.

“Tôi xin cảm ơn lãnh đạo nhiều nước Arab và Hồi giáo cùng với nhiều đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã hỗ trợ xây dựng kế hoạch này”, ông Trump nói.

Trong vòng 72 giờ sau khi Israel công khai chấp nhận đề xuất này, tất cả con tin, dù còn sống hay đã chết, sẽ được trả tự do. Sau khi tất cả con tin được thả, Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân, cùng với 1.700 người Gaza bị bắt giữ sau khi xung đột bắt đầu vào ngày 7-10-2023.

Sau khi toàn bộ con tin được trao trả tự do, các thành viên Hamas, những người cam kết chung sống hòa bình và giao nộp vũ khí sẽ được ân xá. Các thành viên Hamas muốn rời khỏi Gaza sẽ được tạo điều kiện để tới các nước đồng ý tiếp nhận họ.

Kế hoạch phát triển kinh tế của ông Donald Trump nhằm tái thiết Gaza sẽ được lập ra bằng cách triệu tập một hội đồng chuyên gia, những người đã góp phần tạo nên một số thành phố hiện đại kỳ diệu ở Trung Đông. Một đặc khu kinh tế sẽ được thành lập với mức thuế quan và tỷ lệ tiếp cận ưu đãi để đàm phán với các quốc gia tham gia.

Theo bản kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, nếu cả Israel và Hamas đồng ý, cuộc xung đột ở Gaza sẽ chấm dứt ngay lập tức. Mỹ sẽ hợp tác với các nước Arab và quốc tế để thành lập một lực lượng ổn định quốc tế tạm thời, triển khai ngay lập tức tại Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý với bản kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên, Hamas cho biết vẫn chưa nhận được đề xuất này.

Các đối tác khu vực sẽ nỗ lực đảm bảo Hamas và các phe phái liên quan tuân thủ các nghĩa vụ của mình và Gaza mới không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.

Cuối cùng, Mỹ sẽ thiết lập một cơ chế đối thoại giữa Israel và người dân Palestine nhằm thống nhất các điểm cơ bản hướng tới sự chung sống hòa bình và thịnh vượng.