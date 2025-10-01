Tin thế giới sáng 1-10: Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas

(GLO)- Philippines: Động đất 6,9 độ Richter, ít nhất 5 người thiệt mạng; Bắt nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream; FPV cảm tử Ukraine phá hủy 2 tổ hợp pháo tự hành của Nga; Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas ... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 1-10-2025.

Philippines: Động đất 6,9 độ Richter, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ít nhất năm người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ngoài khơi miền trung Philippines.

Một nhà thờ ở tỉnh Cebu thuộc miền nam Philippines bị hư hại do động đất. Video: Inquirer

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết trận động đất xảy ra trên biển vào cuối ngày 30-9, ngoài khơi mũi phía bắc của Cebu và gần Bogo, một thành phố có hơn 90.000 người. Viện đã khuyến cáo người dân ở các tỉnh Cebu, Leyte và Biliran tránh xa bờ biển do "mực nước biển dao động nhẹ" và khuyến cáo mọi người "cảnh giác với những con sóng bất thường". Những trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại San Remigio, một thị trấn ở phía bắc đảo Cebu.

Bà Pamela Baricuatro, thống đốc Cebu, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang đánh giá thiệt hại. Nhưng tình hình có thể tồi tệ hơn chúng ta nghĩ.” Bà Baricuatro đã liên lạc với văn phòng tổng thống và đang yêu cầu viện trợ. Một số lượng chưa xác định nhà cửa và một bệnh viện đã bị hư hại. Các đội y tế khẩn cấp đang được triển khai để điều trị cho những người dân bị kẹt và bị thương.

Một khu chợ ở Cebu chịu ảnh hưởng của động đất. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Cebu báo cáo rằng một tòa nhà thương mại và một trường học ở Bantayan đã bị sập, trong khi một số tuyến đường cũng bị hư hại.

Bắt nghi phạm là thợ lặn trong vụ nổ phá hoại đường ống Nord Stream

Volodymyr Z. – thợ lặn người Ukraine bị Đức truy nã vì có liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream – đã bị bắt giữ tại Ba Lan.

Volodymyr Z. bị bắt giữ tại Pruszkow, miền trung Ba Lan, sau đó bị dẫn giải đến Văn phòng công tố quận Warsaw. Nghi phạm bị bắt giữ theo lệnh truy nã toàn châu Âu do Đức ban hành. Luật sư Paprocki cho biết, ông sẽ đệ đơn phản đối việc dẫn độ Volodymyr Z. sang Đức.

Bọt khí nổi lên từ vị trí đường ống Nord Stream 2 bị đánh bom trên biển Baltic, ngày 27/9/2022. Ảnh: Reuters

Serhii K.-nghi phạm chỉ đạo phá hoại đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Ảnh: ANSA

Tháng 9/2022, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị rò rỉ bởi một loạt vụ nổ. Cả Nga và phương Tây đều xác định đây là vụ phá hoại nhằm vào nguồn năng lượng châu Âu. Tháng 8 năm nay, cảnh sát Italia đã bắt giữ Serhii K. – người đàn ông Ukraine bị cáo buộc chỉ đạo vụ tấn công. Một tòa án ở Italia đã ra lệnh dẫn độ Serhii K. sang Đức xét xử, nhưng nghi phạm kháng cáo quyết định này.

Phái đoàn Ukraine đến Mỹ thảo luận thỏa thuận sản xuất UAV

Phái đoàn của Ukraine do Thứ trưởng Quốc phòng Sergiy Boyev dẫn đầu lên đường sang Mỹ để thảo luận chi tiết về thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết Kiev muốn ký một số thỏa thuận với Washington, bao gồm việc cung cấp vũ khí, thương mại tự do và đảm bảo an ninh.

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV trên chiến trường. Ảnh: New York Post

Tại Mỹ, các đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine và Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia sẽ làm việc với các đối tác của chính quyền Tổng thống Donald Trump từ ngày 30/9 đến 3/10 giữa lúc Washington và Kiev hướng tới việc củng cố một thỏa thuận quốc phòng nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nước.

FPV cảm tử Ukraine phá hủy 2 tổ hợp pháo tự hành của Nga

Các đơn vị phòng thủ Ukraine ở hướng Kupiansk cho biết, lực lượng điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của họ đã vô hiệu hóa 2 tổ hợp pháo tự hành mệnh danh "hỏa thần" TOS-1A của Nga.

“Với các khí tài trên, đối phương đã thực hiện nhiều cuộc bắn phá nhằm vào vị trí của những đơn vị vũ trang Ukraine và một số khu định cư nhằm tạo bước đột phá qua phòng tuyến của lực lượng Kiev”, Trung đoàn Hệ thống không người lái số 429 của Ukraine cho biết và đăng kèm trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh các FPV nước này phá hủy 2 cỗ pháo TOS-1A của Nga.

FPV Ukraine tập kích pháo TOS-1A. Video: Trung đoàn Hệ thống không người lái số 429

Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông cho Hamas “3 đến 4 ngày” để phản hồi kế hoạch hòa bình Gaza mà ông đề xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 21 điểm về hòa bình tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

“Chúng ta sẽ chờ khoảng 3-4 ngày. Rồi xem thế nào. Tất cả các nước Ả rập đã đồng ý. Các nước Hồi giáo đều đã đồng ý. Israel cũng đã đồng ý”, Tổng thống Trump phát biểu với phóng viên. Ông Trump nói rằng nếu Hamas không chấp thuận thỏa thuận, thì đó sẽ là một “kết cục rất buồn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ đang chờ Hamas, và Hamas sẽ đồng ý hoặc không, và nếu không thì sẽ là một kết cục rất buồn.”

Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình Gaza gồm 21 điểm trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn cần sự chấp nhận từ Hamas. Trong bản đề xuất có một số điều khoản mà Hamas trước đây từng bác bỏ.