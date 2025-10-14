Tin thế giới sáng 14-10: Tổng thống Mỹ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza

(GLO)- Tổng thống Mỹ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza; Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả nghiêm trọng nếu chuyển Tomahawk cho Ukraine; Washington phát tín hiệu "hạ nhiệt" với Bắc Kinh liên quan đến thuế quan... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-10.

Tổng thống Mỹ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau lễ ký kết chính thức giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas. Ảnh: Reuters

Ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng về xung đột Gaza tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

"Đây là thỏa thuận lớn nhất, phức tạp nhất và cũng là nơi có thể dẫn đến những vấn đề to lớn, giống như Thế chiến 3. Họ luôn nói rằng Thế chiến 3 sẽ bắt đầu ở Trung Đông nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi không muốn nó bắt đầu ở bất cứ đâu nhưng nó sẽ không xảy ra"-ông Trump phát biểu sau lễ ký kết.

Tổng thống Trump đã có chuyến thăm ngắn tới Israel-nơi ông có bài phát biểu tại quốc hội, trước khi bay tới Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh Gaza.

Tại Ai Cập, ông chủ Nhà Trắng cùng các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký tuyên bố với tư cách là những nước bảo lãnh cho thỏa thuận Gaza. Ông ca ngợi thỏa thuận mới được ký kết giữa Israel và Hamas là một bước đột phá lịch sử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh về chấm dứt xung đột Gaza ở Ai Cập ngày 13-10. Ảnh: Reuters

Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả nghiêm trọng nếu chuyển Tomahawk cho Ukraine

Nga tiếp tục gửi thông điệp cứng rắn, cảnh báo việc Mỹ cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13-10 cảnh báo: "Việc vận hành những tên lửa tinh vi như vậy chắc chắn sẽ đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia Mỹ. Đó là một thực tế hiển nhiên. Đây chính là nội dung bài đăng của ông Medvedev”.

Tên lửa Tomahowk được phóng lên từ một tàu chiến của Mỹ vào tháng 3-2011. Ảnh: US Navy

Trước đó, cựu Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây "hậu quả tiêu cực cho mọi người", kể cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Medvedev cảnh báo Nga sẽ coi Mỹ là bên phóng tên lửa, chứ không phải Ukraine.

Anh chuyển tên lửa từng hạ trực thăng "Cá sấu" của Nga cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, nước này đã chuyển giao cho quân đội Ukraine một lô vũ khí gồm hàng trăm tên lửa Martlet-tên lửa từng được dùng bắn hạ trực thăng Ka-52 "Cá sấu" của Nga.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, việc London gửi lô tên lửa Martlet cho Ukraine sớm trước thời hạn 5 tháng đã phản ánh tính cấp bách trong hoạt động viện trợ và sự phối hợp hậu cần chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang 2 nước.

Bài bắn thử nghiệm tên lửa Martlet. Clip: Thales

Là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn quốc phòng Thales có trụ sở ở Belfast (Ireland), Martlet là tên lửa thế hệ mới, nặng 13 kg, dài 1,3 m; trong đó, khối thuốc nổ ở đầu tên lửa nặng 3kg, đủ để phá hủy một xe bọc thép hạng nhẹ.

Martlet được trang bị hệ thống dẫn đường laser bán chủ động, cho phép đạt độ chính xác cao và giảm thiểu tổn thất ngoài dự kiến. Nhờ vậy, loại tên lửa này đã trở thành một loại vũ khí lý tưởng khi tác chiến trong môi trường đô thị.

Thuế quan Mỹ: Washington phát tín hiệu hạ nhiệt với Bắc Kinh

Ngày 13-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ sẽ tạm hoãn việc áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc cho tới sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này, nhằm tạo thêm thời gian cho đàm phán.

2 nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc). Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Bessent, Tổng thống Trump đã phát tín hiệu rõ ràng rằng biện pháp thuế quan mới sẽ chưa được triển khai trước ngày 1-11, thời điểm 2 nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc).

Bộ trưởng Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business: “Đó là tín hiệu của Tổng thống trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social-ông muốn để 2 bên có thêm thời gian gặp gỡ và trao đổi trực tiếp”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, 2 bên đã duy trì trao đổi tích cực trong cuối tuần qua và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên tại Washington trong tuần này, bên lề các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Loạt thi thể trôi sông ở Houston gây lo ngại về kẻ giết người hàng loạt

Giới chức Houston, bang Texas, Mỹ tìm thấy số thi thể trôi sông nhiều kỷ lục trong năm nay, khiến dư luận lo ngại về sát nhân hàng loạt, dù chưa có bằng chứng xác thực.

Đội lặn vớt thi thể trôi nổi ở ven sông White Oak Bayou (Houston) ngày 8-10.

﻿Ảnh: Houston Chronicle

Đội thợ lặn ở Houston, bang Texas ngày 8-10 vớt được 1 thi thể nam giới từ nhánh sông White Oak ở đường Marie Street. Đây là thi thể trôi sông thứ 16 được tìm thấy tại Houston trong năm nay. Hồi tháng 9, giới chức thành phố phát hiện 5 thi thể chỉ trong 5 ngày. Cảnh sát Houston cho biết các nạn nhân gồm cả nam và nữ, từ 20 đến 60 tuổi.

Việc giới chức liên tục tìm thấy thi thể trôi sông trong thời gian ngắn khiến người dân Houston lo ngại về khả năng có một sát thủ hàng loạt trong thành phố. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Houston Noe Diaz cho biết không có bằng chứng xác thực về thông tin này.

Ông lưu ý, Houston có tổng cộng 4.000 km sông ngòi với lượng đáng kể người vô gia cư sinh sống, trong đó có nhiều người lạm dụng chất kích thích. Khi người vô gia cư qua đời, bạn bè họ không đưa họ đến nhà tang lễ, ám chỉ việc ném thi thể xuống sông. Hiện các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.