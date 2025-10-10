Tin thế giới sáng 10-10: Ukraine tấn công bằng UAV, nhà máy khí của Nga cháy lớn

(GLO)- Ukraine tấn công bằng UAV, nhà máy khí của Nga cháy lớn; Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza; Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu đất hiếm trước cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-10.

Ukraine tấn công bằng UAV, nhà máy khí của Nga cháy lớn

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy chế biến khí Lukoil ở miền Nam nước Nga, sau một cuộc tấn công bằng UAV vào rạng sáng ngày 9/10.

Ảnh vệ tinh cho thấy vị trí của nhà máy xử lý khí Lukoil của Nga. Ảnh: ASTRA/Telegram

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 19 UAV, trong đó 9 chiếc ở khu vực Volgograd, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km. Kênh Telegram độc lập Astra dẫn lời người dân địa phương cho biết đám cháy xảy ra tại cơ sở Lukoil-Korobkovsky. Dữ liệu vệ tinh từ hệ thống FIRMS (Hệ thống Thông tin Quản lý Cháy rừng) của NASA cũng xác nhận hoạt động cháy tại địa điểm này.

Nhà máy Korobkovsky là cơ sở chế biến khí lớn nhất trong Vùng Liên bang phía Nam của Nga, với công suất 450 triệu m3 mỗi năm. Phần lớn sản phẩm đầu ra, bao gồm khí hóa lỏng và xăng ổn định, được xuất khẩu ra nước ngoài.

Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza

Ngày 9-10, Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas đã ký một thỏa thuận về việc ngừng bắn và trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine, trong giai đoạn đầu tiên của sáng kiến ​​do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Cả người Israel và Palestine đều vui mừng sau khi thỏa thuận được công bố. Đây là bước tiến lớn nhất từ ​​trước đến nay nhằm chấm dứt hai năm chiến tranh, trong đó hơn 67.000 người Palestine đã thiệt mạng.

Thủ lĩnh của Hamas tại Gaza, Khalil Al-Hayya, cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo từ Mỹ và các bên trung gian khác rằng chiến tranh đã kết thúc. Trong khi đó, chính phủ Israel phê chuẩn thỏa thuận, mở đường cho lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo thỏa thuận, giao tranh sẽ chấm dứt, Israel sẽ rút một phần khỏi Gaza và Hamas sẽ trả tự do cho tất cả các con tin còn lại để đổi lấy hàng trăm tù nhân do Israel giam giữ. Tổng thống Mỹ Trump cho biết các con tin sẽ được thả vào đầu tuần tới. Các đoàn xe tải chở thực phẩm và viện trợ y tế sẽ được phép tiến vào Gaza để cứu trợ người dân.

Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu đất hiếm trước cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ

Hôm 9/10, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Bắc Kinh cho biết họ dự định hạn chế xuất khẩu cho các công ty quốc phòng và người dùng chất bán dẫn ở nước ngoài, đồng thời bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm vào danh sách kiểm soát.

Công nhân vận chuyển đất chứa đất hiếm để chuẩn bị xuất khẩu ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Reuters

Những hạn chế mới này được đưa ra vài tuần trước cuộc gặp trực tiếp dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. "Điều này giúp tăng cường đòn bẩy cho Bắc Kinh trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này"-Tim Zhang, người sáng lập Edge Research có trụ sở tại Singapore nhận định.

Ấn Độ, Anh ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 350 triệu bảng Anh

Ngày 9/10, Anh và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới trị giá 350 triệu bảng Anh trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ hai ngày của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Thủ tướng Anh Kier Starmer (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải). Ảnh: The Independent

Theo đó, Anh sẽ bán các tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) được chế tạo tại thủ phủ Belfast, bắc Ireland cho Quân đội Ấn Độ. Dự án này đảm bảo hơn 700 việc làm tại bắc Ireland trong những năm tới. Các tên lửa và bệ phóng phòng không được sản xuất cho quân đội Ấn Độ cùng loại với những sản phẩm đang được cung cấp cho Ukraine.

Thỏa thuận trên được kỳ vọng mở đường cho một mối quan hệ đối tác quốc phòng phức tạp rộng lớn hơn giữa Anh và Ấn Độ. Hiện hai chính phủ đang đàm phán về khả năng này.

Nga và Tajikistan tăng cường hợp tác an ninh và quân sự

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Tajikistan (phải). Ảnh: Eurasianstar

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm chính thức tới Tajikistan và thảo luận về các vấn đề quan trọng trong hợp tác an ninh và quân sự.

Tàu sân bay INS Vikrant của Hải quân Ấn Độ và tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh dẫn đầu hai nhóm tác chiến tàu sân bay tham dự cuộc tập trận Konkan hôm 7/10 tại Tây Ấn Độ Dương. Ảnh: ANI

Nga và Tajikistan nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh và quân sự. Trong đó, căn cứ quân sự Nga 201 tại Tajikistan cùng lực lượng vũ trang nước này đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trong nước và khu vực Trung Á. Qua đó, các bên cũng chủ động phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử khủng bố cực đoan, tội phạm ma túy vào Tajikistan và các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể ở khu vực Trung Á.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội Tajikistan và phối hợp chặt chẽ trên diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại các tổ chức đa phương như Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).