Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu tại Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-10 (giờ địa phương) thông báo Israel và Hamas đã nhất trí về “giai đoạn thứ nhất” trong kế hoạch hòa bình của ông nhằm tạm ngừng giao tranh cũng như thả ít nhất một số con tin và tù nhân.

Ông Donald Trump viết: “Điều này có nghĩa là tất cả các con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã được thống nhất như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng!”.

gaza-ngung-ban-0910.jpg
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chia sẻ trên mạng xã hội: “Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ đưa tất cả họ (con tin) trở về nhà”.

Trước đó, nhật báo al-Mayadeen có liên hệ với Phong trào Hezbollah ở Liban dẫn các nguồn tin từ Phong trào Hamas cho biết nhóm chiến binh của Palestine này đã chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận này dự kiến được ký kết trong ngày 9-10 tại Ai Cập. Một số báo và hãng tin ở Trung Đông cũng đăng tải thông tin trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tin thế giới sáng 7-10: Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga-Ấn Độ tập trận chung với các kịch bản xung đột phức tạp, Đàm phán Israel-Hamas chính thức bắt đầu tại Ai Cập, Mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal: Hàng chục người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 7-10. 

Tổng thống Putin kích hoạt "kế hoạch Belousov".

Nga ồ ạt tập kích Ukraine: Tổng thống Putin kích hoạt “kế hoạch Belousov”

Thế giới

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang tháng 10-2025 nóng rực khi Nga tung loạt tập kích bằng tên lửa và UAV, đánh mạnh vào Kharkov và Kupyansk, đồng thời phát động “kế hoạch Belousov” nhằm triệt hạ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông. NATO lập tức họp khẩn, cân nhắc cả kịch bản vùng cấm bay.

null