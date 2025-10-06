Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Hamas thúc đẩy trao đổi con tin, tù nhân giữa lúc đàm phán ở Ai Cập

H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 5-10 đã kêu gọi sớm khởi động tiến trình trao đổi con tin và tù nhân với Israel, trong bối cảnh hai bên đã cử phái đoàn đến Ai Cập để đàm phán nhằm chấm dứt gần 2 năm xung đột ở Dải Gaza.

Một thành viên cấp cao của Hamas cho biết phong trào này “rất mong muốn đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và ngay lập tức bắt đầu tiến trình trao đổi tù nhân phù hợp với tình hình thực tế trên thực địa”.

Trước đó, Hamas cũng đã đưa ra phản hồi tích cực đối với lộ trình hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, trong đó đồng ý với một số điểm quan trọng như việc thả con tin và chuyển giao quyền quản lý Gaza. Hamas cho biết phái đoàn của phong trào này do ông Khalil al-Hayya đứng đầu đã tới Ai Cập tối 5/10 theo giờ địa phương.

pha-huy.png
Cảnh đổ nát do cuộc không kích của Israel gây ra ở khu vực Al-Zawaida, miền Trung Dải Gaza, ngày 25 -9. Ảnh: Tân Hoa xã

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau diễn biến này cũng cho biết các cuộc đàm phán với Hamas đang tiến triển nhanh chóng, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng hành động. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định đã có “các cuộc trao đổi tích cực với Hamas và nhiều quốc gia Arập, Hồi giáo và các nước khác vào cuối tuần”, nhằm chấm dứt xung đột và trao trả con tin. Ông kêu gọi các bên “hành động nhanh chóng” trong nỗ lực thiết lập hòa bình ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng kêu gọi Israel ngừng các cuộc không kích trước thềm đàm phán, nhấn mạnh “không thể tiến hành trao trả con tin trong khi bom vẫn dội xuống Gaza”.

Theo kế hoạch, phái đoàn Israel sẽ tới Ai Cập ngày 6-10. Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump cũng cử con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia đàm phán với vai trò trung gian.

Ngoại trưởng Ai Cập cùng một số nước khác đánh giá các cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh là “cơ hội thực sự” để đạt được lệnh ngừng bắn bền vững. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng con tin có thể được trả tự do trong vài ngày tới.

