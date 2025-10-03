Ai Cập thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch 20 điểm của Mỹ

(GLO)- Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nói: "Nếu Hamas từ chối, tình hình sẽ trở nên rất khó khăn và xung đột sẽ leo thang hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kế hoạch này có thể được Hamas chấp thuận".

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 2-10 cho biết quốc gia Bắc Phi này đang hợp tác với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục phong trào Hamas chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo xung đột sẽ leo thang nếu Hamas từ chối kế hoạch hòa bình Gaza.

Cảnh đổ nát do chiến sự tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở Paris, ông Abdelatty nhấn mạnh Hamas sẽ phải giải giáp và Israel không nên lấy cớ để tiếp tục tấn công ở Gaza. Ông Abdelatty cũng kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công quân sự ở Gaza.

Ngoại trưởng Abdelatty khẳng định Ai Cập là một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Gaza, đồng thời cho hay Cairo đang phối hợp với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch của Tổng thống Mỹ. Ông Abdelatty nói thêm: "Nếu Hamas từ chối, tình hình sẽ trở nên rất khó khăn và xung đột sẽ leo thang hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kế hoạch này có thể được Hamas chấp thuận".

Mặc dù ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump, ông Abdelatty cho rằng vẫn cần có thêm các cuộc đàm phán về vấn đề này. Ông nêu rõ: "Có rất nhiều lỗ hổng cần được lấp đầy và chúng tôi cần nhiều cuộc thảo luận hơn về cách thực hiện kế hoạch, đặc biệt là hai vấn đề quan trọng: quản trị và an ninh". Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng tuyên bố Cairo sẽ không chấp nhận việc người Palestine bị cưỡng ép di dời khỏi vùng đất của họ, vì điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp của người Palestine.

Liên quan vấn đề trên, ông Mohammed Nazzal, thành viên Văn phòng chính trị của Hamas, thông báo phong trào này đã nhận được một bản sao kế hoạch do Tổng thống Trump đề xuất. Ngay sau đó, ban lãnh đạo phong trào đã bắt đầu các cuộc tham vấn nội bộ và bên ngoài để thảo luận về các điều khoản của kế hoạch.

Trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, ông Nazzal xác nhận Hamas đang xem xét kế hoạch của Mỹ và sẽ sớm đưa ra những bình luận quan trọng về kế hoạch này. Ông nhấn mạnh lập trường của Hamas về bất kỳ sáng kiến nào cũng phải dựa trên nguyên tắc chấm dứt xung đột và không chấp nhận các hành động thảm sát.

Ông Nazzal cho biết phong trào này hiện tích cực liên lạc với các bên trung gian và các bên Arập và Hồi giáo để đạt được sự đồng thuận nhằm đảm bảo chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh Hamas không đưa ra quyết định dựa trên áp lực thời gian, mà dựa trên những gì phục vụ lợi ích của người dân Palestine và chấm dứt giao tranh đang diễn ra.

Ngày 29-9, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch 20 điểm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trao đổi con tin, rút các lực lượng Israel khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập một chính phủ chuyển tiếp do một cơ quan quốc tế lãnh đạo. Ông Trump ngày 30-9 tuyên bố Hamas có 3-4 ngày để đồng ý với kế hoạch trên.