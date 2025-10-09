Tin thế giới sáng 9-10: Nga không kích dồn dập quê nhà của Tổng thống Ukraine

(GLO)- Nga không kích dồn dập quê nhà của Tổng thống Ukraine, Đức cho phép cảnh sát bắn hạ máy bay không người lái, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc xung đột ở Gaza đang gần hồi kết,.. là những tin tức quốc tế sáng 9-10.

Nga ồ ạt không kích quê nhà của Tổng thống Ukraine

Lực lượng Nga đã tấn công thành phố Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga đã triển khai hàng chục máy bay không người lái Shahed, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng tại Ukraine tối 7-10 (giờ địa phương). Thị trưởng Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, thông báo trên Telegram rằng 30 máy bay không người lái Shahed đã hướng về thành phố. Lực lượng không quân Ukraine cũng xác nhận các nhóm máy bay không người lái tiến về cùng hướng.

Lực lượng cứu hộ đang khắc phục hậu quả sau khi quân đội Nga tấn công khu vực Dnipropetrovsk. Ảnh: Telegram

Hệ thống phòng không được kích hoạt và bắn hạ tổng cộng 29 máy bay không người lái. Nga cũng đã tấn công vào một cơ sở năng lượng ở quận Nizhyn khiến hơn 4.500 người sống trong cảnh mất điện.

Chứng khoán Nga lao dốc xuống mức thấp 3 năm sau tuyên bố quan trọng của Moscow

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: internet

Thị trường chứng khoán Nga lao dốc xuống mức thấp nhất trong ba năm vào ngày 8/10 sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhận xét rằng quan hệ giữa Washington và Moscow đang “sụp đổ”.

Trong một phát biểu đưa ra cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov nói: “(Liên bang Nga và Mỹ) có một mối quan hệ đang nứt rạn và sụp đổ, Người Mỹ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Bây giờ những vết nứt đã chạm tới nền móng”.

Sở giao dịch chứng khoán Moscow. Ảnh: The Moscow Times

Ngay sau tuyên bố của ông Ryabkov, Chỉ số MOEX Russia-chỉ số chuẩn chính của thị trường chứng khoán Liên bang Nga-bị kéo giảm 4,05% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022. Cổ phiếu một loạt doanh nghiệp lớn của Liên bang Nga ghi nhận mức giảm đáng kể: tính đến 18h35 giờ Moskva, cổ phiếu Gazprom giảm 4,1%, tỉ lệ này với Sberbank là 4,9%, VTB 4,7% và Rosneft 2,5%.

Đức cho phép cảnh sát bắn hạ máy bay không người lái

Luật mới được chính phủ Đức thông qua hôm 8/10 và đang chờ quốc hội phê chuẩn, sẽ trao cho cảnh sát quyền bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) trái phép.

Tấm biển cấm máy bay không người lái bên ngoài một sân bay ở Munich, Đức. Ảnh: Reuters

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định, các sự cố máy bay không người lái đe dọa an ninh của Đức. Chính phủ Đức đang tăng cường quyền hạn của cảnh sát liên bang để phát hiện và xử lý máy bay không người lái nhanh hơn trong tương lai.

Với luật mới, Đức là quốc gia mới nhất của châu Âu, sau Anh, Pháp, Litva và Romania trao cho lực lượng an ninh quyền bắn hạ máy bay không người lái vi phạm không phận.

Tổng thống Trump tuyên bố cuộc xung đột ở Gaza đang gần hồi kết

Ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza đang ở rất gần và ông có thể tới Ai Cập vào cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc gặp bàn tròn tại Nhà Trắng, ngày 8-10-2025. Ảnh: CNN

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/10, ông Trump cho biết đã được Ngoại trưởng Marco Rubio thông báo rằng các bên đang rất gần với một thỏa thuận ở Trung Đông và họ sẽ sớm cần tới ông. Đây có thể được coi là nỗ lực hứa hẹn nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza trong bối cảnh Hamas cùng ngày đã đưa ra danh sách các con tin nhóm này đang giam giữ để trao đổi với các tù nhân Palestine từ phía Israel.

Đánh bom liên hoàn tại miền Nam Thái Lan

Tối 8/10, loạt 8 vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra tại hai công viên trung tâm Suan Khwan Muang và Sanam Chang Phueak ở thành phố Yala, miền Nam Thái Lan, gây hoang mang cho người dân và buộc chính quyền phải phong tỏa toàn bộ khu vực.

Cảnh sát phong tỏa khu vực công viên xảy ra các vụ nổ. Ảnh: Reuters

Giới chức đã phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra. Theo điều tra ban đầu, các quả bom có thể là loại bom ống tự chế (IED) nặng khoảng 1 kg, kích nổ bằng bộ hẹn giờ.

Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan-bao gồm ba tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat-đang diễn biến phức tạp trong những ngày qua, với hàng loạt vụ việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra như vụ nổ bom tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Yala, vụ tấn công tiệm vàng ở Narathiwat, và vụ đặt bom cây rút tiền ATM tại tỉnh Pattani.

Loạt địa phương ở miền nam Trung Quốc chìm trong nước lũ

Do ảnh hưởng của bão Matmo, mực nước sông ngòi ở tỉnh Quảng Tây vượt báo động, gây ngập lụt nhiều huyện giáp biên giới Việt Nam như Bách Sắc, Long Châu.

25 trạm thủy văn tại 18 con sông ở tỉnh Quảng Tây, bao gồm toàn bộ Tả Giang và các nhánh sông Thủy Khẩu, Minh Giang, Hữu Giang, Úc Giang và các nhánh sông Thanh Long, ghi nhận mực nước vượt cảnh báo lũ tới 4,28 m.

Ngập lụt ở huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, ngày 8-10. Video: Douyin/Chongzuo News

Trong 1-5 ngày tới, mực nước sông Ức Giang đoạn đi qua thành phố Nam Ninh được dự báo tiếp tục dâng thêm hai mét, trong đó có điểm vượt cảnh báo lũ 3,5 m. Mực nước sông Thủy Khẩu, một nhánh của Tả Giang ở thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, tiếp tục dâng cao 0,5 m, vượt cảnh báo lũ 3,5 m.