Tin thế giới sáng 7-10: Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

(GLO)- Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga-Ấn Độ tập trận chung với các kịch bản xung đột phức tạp, Đàm phán Israel-Hamas chính thức bắt đầu tại Ai Cập, Mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal: Hàng chục người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 7-10.

Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, song từ chối tiết lộ cụ thể quyết định đó là gì.

Ảnh minh họa tên lửa Tomahawk.

“Tôi đại khái đã đưa ra quyết định về việc này. Nhưng tôi cần phải hỏi rằng họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 6/10.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500km.

Nga - Ấn Độ tập trận chung với các kịch bản xung đột phức tạp

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này và Ấn Độ đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên "Indra 2025" tại sa mạc và bang biên giới Rajasthan của Ấn Độ.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Khoảng 250 quân nhân Nga đã tham gia cuộc tập trận chung với Ấn Độ bắt đầu vào tuần trước. Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Sanjaya Chandra Kandpal, Tư lệnh Sư đoàn Gandiv của Ấn Độ khẳng định: "Cuộc tập trận Indra-2025 là minh chứng cho cam kết chung của 2 nước đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Trong 2 tuần tới, quân nhân Ấn Độ và Nga sẽ tham gia huấn luyện chuyên sâu, mô phỏng các kịch bản xung đột hiện đại phức tạp. Bằng cách kết hợp sức mạnh của cả hai bên, chúng tôi hướng tới xây dựng một tương lai hòa bình thịnh trị".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận sẽ tập trung tăng cường các chiến thuật chống khủng bố, các hoạt động chiến thuật chung, chiến lược liên lạc cũng như khả năng chỉ huy và kiểm soát các lực lượng phối hợp.

Đàm phán Israel - Hamas chính thức bắt đầu tại Ai Cập

Tối ngày 6/10, các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp trở lại đầu tiên giữa Israel và lực lượng Hamas, đã được khởi động tại Ai Cập, dưới sự trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ. Mục tiêu hướng đến của tiến trình là đạt thỏa thuận triển khai sáng kiến kết thúc cuộc chiến Gaza của Tổng thống Mỹ.

Một đám cháy bùng phát giữa các tòa nhà bị phá hủy trong chiến dịch quân sự của Israel. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông khu vực, các cuộc thương lượng bắt đầu khoảng 6h tối 6-10 tại thành phố Sharm El Sheikh, phía Nam bán đảo Sinai của Ai Cập. Đại diện các bên thảo luận công tác chuẩn bị thực địa cho việc phóng thích con tin và trao đổi tù nhân, được nêu trong sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Israel trục xuất hàng trăm nhà hoạt động quốc tế tham gia đoàn tàu cứu trợ Gaza

Israel ngày 6/10 cho biết, đã trục xuất nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg cùng 170 người khác tham gia đoàn tàu quốc tế bị ngăn chặn khi tìm cách chuyển hàng cứu trợ đến Dải Gaza tuần trước. Những người này đang được đưa tới Hy Lạp và Slovakia.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, tổng cộng 341 người đã bị trục xuất trong số 479 người bị bắt giữ sau vụ việc. Thông cáo của bộ kèm hình ảnh nhà hoạt động Thunberg tại sân bay cho biết, toàn bộ những người bị giam giữ đều được đảm bảo quyền hợp pháp và phủ nhận mọi cáo buộc ngược đãi.

Greta Thunberg được những người ủng hộ chào đón khi cô đến Sân bay quốc tế Athens Eleftherios Venizelos, tại Athens, Hy Lạp, ngày 6-10. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một số nhà hoạt động đến từ Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Thụy Điển cáo buộc bị đối xử vô nhân đạo trong quá trình giam giữ, chẳng hạn như việc bị đánh đập, thiếu nước và thức ăn, bị trói và nhốt trong lồng sắt.

Israel bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên, khẳng định những người bị giam giữ được cung cấp nước, thức ăn và được tiếp cận luật sư.

Mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal: Hàng chục người thiệt mạng

Chỉ trong hai ngày cuối tuần qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực đồi núi ở Đông Bắc Ấn Độ và Nepal, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, lượng mưa đo được tại nhiều nơi vượt xa mức trung bình mùa, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thị trấn du lịch Darjeeling cùng các khu vực lân cận tại bang này chứng kiến nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng.

Mực nước sông Bagmati dâng cao trong trận mưa ở Kathmandu, Nepal vào ngày 4-10. Ảnh: AA

Ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có cả khách du lịch, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, cầu và đường giao thông bị hư hại. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do đất đá, bùn lầy bao phủ một diện tích lớn và thời tiết xấu.