Tin thế giới sáng 6-10: Nga tập kích Ukraine bằng hơn 500 UAV, tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình

(GLO)- Nga tập kích Ukraine bằng hơn 500 UAV, tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình; Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận Gaza đã hoàn tất 90%; Nga lên tiếng về vụ Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy gần Venezuela... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 6-10-2025.

Nga tập kích Ukraine bằng hơn 500 UAV, tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình

Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng 496 UAV tự sát và mồi bẫy, hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 42 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K, cùng 9 quả đạn Kalibr phóng từ Biển Đen trong đòn tập kích hiệp đồng rạng sáng 5-10. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ và gây nhiễu 439 UAV, một tên lửa Kinzhal, 38 tên lửa hành trình Kalibr, Kh-101 và Iskander-K. 6 tên lửa không đến được mục tiêu, vị trí rơi đang được xác minh. Tổng cộng 8 tên lửa và 57 UAV đã đánh trúng 20 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 6 khu vực.

Đường bay của hai quả đạn Kinzhal (xanh dương), UAV (vàng) và tên lửa hành trình Nga trong trận tập kích ngày 5/10. Ảnh đồ họa: The Informant

Dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy UAV Nga nhằm vào hàng loạt tỉnh trên khắp Ukraine, trong khi toàn bộ tên lửa đều hướng đến những tỉnh miền tây như Lviv, Ivano-Frankivsk.

Hiện trường một vụ không kích nhằm vào Lviv. Ảnh: AFP

Theo giới chức Ukraine, đợt tập kích khiến 5 người thiệt mạng. Công ty khí đốt nhà nước Ukraine Naftogaz cho biết mạng lưới của họ bị hư hại. Hơn 110.000 hộ dân cũng mất điện sau vụ tập kích.

Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận Gaza đã hoàn tất 90%

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận ở Gaza đang ở “giai đoạn nước rút" để có thể đạt được mục tiêu giải cứu tất cả con tin đang bị Hamas giam giữ, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ được hoàn tất “ngay đầu tuần tới.”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: internet

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ thông báo "khoảng 90% nội dung thỏa thuận đã được thống nhất và hiện chỉ còn hoàn thiện các chi tiết hậu cần.” Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “không ai có thể bảo đảm 100%” về kết quả cuối cùng và giai đoạn thứ hai về tương lai lâu dài cho Dải Gaza sẽ khó khăn hơn vì chưa có khuôn khổ an ninh rõ ràng cho vùng đất này.

Israel tiếp tục tấn công vào Gaza dù đàm phán ngừng bắn sắp bắt đầu

Bất chấp việc các cuộc đàm phán ngừng bắn chuẩn bị được khởi động trở lại, ngày 5-10, quân đội Israel tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công ác liệt tại Gaza.

Theo truyền thông Palestine và khu vực, máy bay chiến đấu và xe tăng của quân đội Israel tiếp tục xuất hiện và tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp dải Gaza. Các nguồn tin khẳng định, nhiều tòa nhà dân cư ở Gaza đã bị tên lửa và đạo pháo của quân đội Israel phá hủy.

Khói bốc lên từ Gaza sau một vụ nổ. Ảnh: Reuters

Việc quân đội Israel tiếp tục tấn công ở dải Gaza trong ngày 5/10 được cho là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi nó diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Israel và Phong trào Hamas về sáng kiến ngừng bắn của Mỹ, chuẩn bị được khởi động.

Nga lên tiếng về vụ Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy gần Venezuela

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil vào ngày 5/10. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ngoại trưởng “bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động leo thang của Washington ở biển Caribe, vốn tiềm ẩn những hậu quả sâu rộng cho khu vực".

Ảnh chụp màn hình từ video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, cho thấy một thuyền chở ma túy bị tấn công.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 3/10 xác nhận, lực lượng Mỹ đã tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc chở ma túy bất hợp pháp ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng. Bộ trưởng Hegseth cho hay con tàu đang vận chuyển “một lượng lớn ma túy hướng tới Mỹ để đầu độc người dân Mỹ”.

Giải cứu hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt trên núi Everest

Hàng trăm người leo núi đã bị mắc kẹt do bão tuyết gần sườn phía đông của đỉnh Everest ở Tây Tạng, khi tuyết và mưa lớn bất thường trút xuống dãy Himalaya. Đến ngày Chủ nhật, 350 người leo núi đã được hướng dẫn đến thị trấn Qudang, trong khi hơn 200 người leo núi còn lại đã được liên lạc.

Hàng trăm người leo núi đã bị mắc kẹt do bão tuyết gần sườn phía đông của đỉnh Everest. Video: Reuters

"Trời trên núi rất ẩm ướt và lạnh, và hạ thân nhiệt là một nguy cơ thực sự", Chen Geshuang, một thành viên trong đoàn leo núi gồm 18 người đã đến Qudang, cho biết. "Thời tiết năm nay không bình thường. Hướng dẫn viên nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp phải thời tiết như vậy vào tháng 10. Và mọi chuyện xảy ra quá đột ngột."

Theo báo cáo trước đó của trang tin địa phương Jimu News, hàng trăm người dân địa phương và các đội cứu hộ đã được triển khai để giúp dọn tuyết chặn đường vào khu vực, nơi gần 1.000 người bị mắc kẹt.