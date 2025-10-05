Tin thế giới 5-10: Ukraine tấn công tàu mang tên lửa Kalibr của Nga

(GLO)- Ukraine tấn công tàu mang tên lửa Kalibr của Nga; Nga tấn công gas tàu ở Sumy, hơn 30 người thương vong; Israel-Hamas: Đàm phán ngừng bắn tại Ai Cập; Nga-Iran chính thức thực thi Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện... là những tin tức thế giới nổi bật sáng ngày 5-10.

Ukraine tấn công tàu mang tên lửa Kalibr của Nga

Quân đội Ukraine ngày 4/10 thông báo lực lượng đặc nhiệm của họ đã tấn công một tàu tên lửa hành trình của Liên bang Nga trên hồ Onega.

Tuyên bố của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết: Tàu tên lửa lớp Buyan-M mang tên “Grad” của Liên bang Nga-một tàu mang tên lửa hành trình Kalibr bị tấn công khi đang di chuyển từ biển Baltic đến biển Caspi. Thiệt hại được ghi nhận ở phía phải của khoang động lực tàu.”

Tàu tên lửa của Nga “Grad”. Ảnh: Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine

Tàu lớp Buyan-M, còn được biết đến với tên mã Dự án 21631, là loại tàu hộ tống nhỏ nhưng được trang bị hỏa lực mạnh, có khả năng hoạt động trong vùng nước nông. Đây là một trong những tàu mặt nước đầu tiên của Liên bang Nga được sử dụng để phóng tên lửa Kalibr – loại tên lửa thường xuyên được dùng trong các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Nga tấn công gas tàu ở Sumy, hơn 30 người thương vong

Hai UAV của Nga đã tấn công các đoàn tàu tại một nhà ga ở vùng Sumy, miền bắc Ukraine, khiến 1 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy viết trên Telegram: "Một cuộc tấn công tàn bạo bằng máy bay không người lái của Nga vào nhà ga xe lửa ở Shostka, vùng Sumy". Được đăng kèm bài viết là video ghi lại cảnh một toa tàu chở khách bị phá hủy, bốc cháy và nhiều toa tàu khác bị thổi bay cửa sổ.

Những toa tàu bị hư hỏng, bốc cháy sau vụ tấn công. Video: Reuters

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga cố tình thực hiện hai cuộc tấn công vào các đoàn tàu chở khách. "Đây là một trong những chiến thuật tàn bạo nhất của Nga - cái gọi là 'đòn tấn công kép', khi cuộc tấn công thứ hai nhắm vào lực lượng cứu hộ và những người đang được sơ tán."

CEO công ty đường sắt nhà nước Ukraine Oleksandr Pertsovskyi cho biết các UAV đã nhắm vào đầu máy xe lửa, đồng thời làm hỏng các toa xe gắn vào chúng.

Israel-Hamas: Đàm phán ngừng bắn tại Ai Cập

Bộ Ngoại giao Ai Cập chiều 4-10 thông báo, nước này sẽ làm chủ nhà của các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp đầu tiên giữa Israel và Phong trào Hamas trong ngày hôm nay (5-10). Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ tin tưởng các cuộc thảo luận sẽ mang lại kết quả khả quan là kết thúc cuộc chiến ở dải Gaza và chấm dứt nỗi thống khổ của người dân Palestine.

Theo các nguồn tin, đại diện của Qatar sẽ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas.

Các tay súng thuộc lực lượng Hamas. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin phái đoàn đàm phán nước này sẽ lên đường tới Cairo, Ai Cập trong ngày 5-10. Các đại diện đàm phán Israel gồm: Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, quan chức phụ trách vấn đề con tin Gal Hirsch, cùng một số quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ quan tình báo Mossad và cơ quan an ninh Shin Bet.

Cùng lúc, các nguồn tin A rập cũng cho biết, phái đoàn của Hamas đã lên đường đến Ai Cập trong đêm 4-10. Cũng theo các nguồn tin, đại diện của Qatar sẽ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp được khởi động hôm nay tại Ai Cập giữa Israel và Hamas.

Số người chết tại Gaza vượt 67.000

Giới chức Y tế Gaza cho biết, cuộc chiến đẫm máu do quân đội Israel tiến hành vào vùng đất này trong 2 năm qua đã khiến hơn 67.000 người chết, gần 170.000 người bị thương.

Cơ quan Y tế Gaza không cho biết tỷ lệ chính xác dân thường trong số thương vong trên, song khẳng định hơn một nửa số người chết là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan này đồng thời khẳng định thống kê trên là đáng tin cậy do được thu thập từ số liệu của Liên Hợp Quốc và các chuyên gia độc lập.

Quang cảnh hoang tàn tại Thành phố Gaza ngày 4-10-2025. Ảnh: Reuters

Ngày 4-10, viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Israel Issac Herzog kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục hành động một cách đúng đắn để nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mục tiêu hàng đầu là đưa các con tin trở về nhà.

Nga-Iran chính thức thực thi Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện

Hôm 4-10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Iran được ký kết hồi tháng 1/2025 đã chính thức có hiệu lực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 25 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Kurdistan24

Theo tuyên bố, đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương, đưa Nga và Iran lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Hiệp ước đặt ra những định hướng trọng tâm hợp tác song phương dài hạn trên các lĩnh vực ưu tiên từ chính trị, kinh tế đến an ninh.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Hiệp ước này cũng quy định việc tăng cường phối hợp trên trường quốc tế bao gồm hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức đa phương, cùng nỗ lực nhằm đảm bảo ổn định khu vực và đối phó với những thách thức, mối đe dọa chung.