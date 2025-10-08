Tin thế giới sáng 8-10: Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Voronezh

(GLO)- Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Voronezh; Slovakia ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine; Đàm phán Israel-Hamas có tiến triển tích cực, Hamas đòi đảm bảo; Tổng thống Pháp chịu sức ép từ chức... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 8-10.

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Voronezh

Cơ quan năng lượng Nga cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh.

Trong thông cáo đăng trên mạng Telegram hôm 7-10, Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosenergoatom tuyên bố chiếc UAV của Ukraine đã rơi trúng vào tòa tháp làm mát của tổ máy số 6 bên trong nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh sau khi bị các hệ thống tác chiến điện tử làm chệch hướng bay. Thông báo cho biết rất may vụ nổ không có thiệt hại hay thương vong.

Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh. Ảnh: internet

Cuộc tấn công không ảnh hưởng tới các hoạt động của nhà máy, đồng thời mức độ phóng xạ tại đó không thay đổi và hoàn toàn bình thường. Đây là một hành vi gây hấn khác do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào các nhà máy hạt nhân Nga.

Slovakia ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Slovakia vừa thông báo sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm tới Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Robert Kalinak tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí, vật phẩm gây sát thương mà thay vào đó là viện trợ nhân đạo và các thiết bị kỹ thuật, hỗ trợ phá bom cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal (phải) ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 2/2022, Slovakia đã gửi cho Ukraine 13 gói hỗ trợ quân sự với tổng trị giá lên tới 671 triệu euro. Tuy nhiên, sau khi ông Robert Fico nhận chức Thủ tướng Slovakia vào cuối năm 2023, chính phủ mới đã từ chối hỗ trợ gói quân sự thứ 14 trị giá 40,3 triệu euro đã đề xuất trước đó.

Đàm phán Israel-Hamas có tiến triển tích cực, Hamas đòi đảm bảo

Xe tăng của Quân đội Israel tại Dại Gaza. Ảnh: Reuters

Hôm 7-10, đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tiếp tục tại Ai Cập. Tiến trình được đánh giá tích cực nhưng sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng khi bàn đến việc rút quân Israel khỏi Dải Gaza.

Đánh giá về kết quả đàm phán, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thể hiện một sự lạc quan thận trọng, cảnh báo rằng các đại diện Hamas có thể bổ sung các rào cản và rời bỏ vòng đàm phán bất kỳ lúc nào.

Người dân tập trung tại lễ tưởng niệm hai năm ngày Hamas tấn công vào Israel,, ngày 7-10-2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Hamas tại Ai Cập, ông Khalil al-Hayya tuyên bố nhóm này yêu cầu phải có sự đảm bảo thực sự về kết thúc chiến tranh, nhấn mạnh rằng đây là bài học xương máu mà Hamas đã rút ra được sau 2 lệnh ngừng bắn với Israel giai đoạn trước.

Tổng thống Pháp chịu sức ép lớn giữa khủng hoảng chính trị sâu sắc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối mặt với áp lực lớn giữa khủng hoảng chính trị. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các chính trị gia và đồng minh cũ, yêu cầu ông phải tổ chức bầu cử Quốc hội sớm hoặc thậm chí từ chức để chấm dứt tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay ở nước này.

Pháp đang ở trong một trong những giai đoạn chính trị tồi tệ nhất kể từ khi nền Cộng hòa thứ Năm của nước này được thành lập vào năm 1958. Chỉ trong chưa đầy 2 năm trở lại đây đã có tới 3 vị thủ tướng đệ đơn từ chức. Người mới nhất là Thủ tướng Sébastien Lecornu, vừa quyết định từ chức hôm 6/10 chỉ sau một tháng cầm quyền.

Ông Edouard Philippe-Thủ tướng đầu tiên dưới thời Tổng thống Macron cho rằng cần có một tổng thống mới. Ảnh: lesechos

Ngày 7-10, ông Edouard Philippe-Thủ tướng đầu tiên dưới thời Tổng thống Macron công khai lên tiếng đã đến lúc cần có một tổng thống mới để phá vỡ tình hình bế tắc chính trị hiện nay. Đáng chú ý, ông Philippe là cựu thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Macron, sau ông Gabriel Attal, phản đối tổng thống đương nhiệm.

Phá đường dây tuồn xe ô tô ăn cắp sang Dubai

Cảnh sát Italy, Tây Ban Nha và Bỉ đã phối hợp triệt phá một mạng lưới tội phạm có tổ chức từ Đông Âu bị cáo buộc chuyên trộm xe hơi hạng sang rồi đưa sang Dubai tiêu thụ.

Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe liên quan đến vụ việc. Ảnh: tvpworld

Băng nhóm này thường nhắm mục tiêu vào các khu nghỉ dưỡng sang trọng, bí mật gắn thiết bị theo dõi vào các xe hơi, chủ yếu là các mẫu xe Range Rover, Lexus và Toyota, để tiến hành trộm cắp sau đó. Sau khi lấy trộm trót lọt, chúng đưa các phương tiện đến Bỉ và tiến hành thay đổi số khung, lắp biển giả để vận chuyển bằng đường biển từ cảng Antwerp sang Dubai.

Cơ quan chức năng phát hiện có tới hơn 100 xe cao cấp đã bị đánh cắp mang đi tiêu thụ kể từ đầu năm 2024, với tổng giá trị ít nhất 3 triệu euro.