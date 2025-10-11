(GLO)- Nga đưa 90.000 quân mở hướng tấn công mới vào Lyman, Ukraine; Israel hoàn tất rút quân giai đoạn 1 tại Gaza; Pháp: Tổng thống Macron tái bổ nhiệm Thủ tướng Lecornu; Nổ lớn tại nhà máy thuốc nổ ở Tennessee... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-10.

Nga đưa 90.000 quân mở hướng tấn công mới vào Lyman, Ukraine

Nga tiếp tục có dấu hiệu mở thêm một hướng tiến công mới ở khu vực chiến lược Lyman với hàng chục nghìn binh sĩ, động thái khiến giới quân sự Ukraine báo động.

Binh sĩ Ukraine triển khai súng cối trên tiền tuyến. Ảnh: Reuters

Sau nhiều tháng chiến đấu ở Pokrovsk và Kostiantynivka, Nga dường như đã quyết định mở thêm mũi tiến công sang Lyman, nơi họ hy vọng sớm giành được quyền kiểm soát địa hình thuận lợi cho hoạt động tác chiến cơ giới hóa. Nếu giành được Lyman, Nga có thể có bàn đạp cho một chiến dịch quy mô rộng hơn nhằm tiến vòng qua Kramatorsk và Sloviansk từ hướng bắc.

Các mũi tiến công của Nga vào khu vực Lyman với mục tiêu tạo thế gọng kìm. Ảnh: Euromaidan Press

Theo các nhà phân tích Ukraine, gần 90.000 binh sĩ Nga với sự hỗ trợ bởi hơn 300 xe tăng, 600 xe bọc thép và hàng trăm hệ thống pháo đã tập trung gần Lyman. Để nhằm vào Lyman, Nga đang triển khai một chiến dịch tiến công đa hướng, được thiết kế để vây bọc các vị trí của Ukraine từ nhiều hướng cùng lúc.

Israel hoàn tất rút quân giai đoạn 1 tại Gaza

Quân đội Israel ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel vừa thông báo đã hoàn tất rút quân giai đoạn 1 thuộc thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza với lực lượng Hamas, bắt đầu thời hạn đếm giờ ngược cho hoạt động trao đổi con tin và tù nhân.

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, việc rút quân về ranh giới mới tại dải Gaza theo giai đoạn 1 của lệnh ngừng với Hamas, đã hoàn tất vào trưa 10/10, giờ địa phương. Theo đó, các đơn vị chiến đấu của IDF hiện còn kiểm soát 53% diện tích dải Gaza, bao gồm toàn bộ mạn phía Tây dải đất giáp biên giới Israel.

Người dân trở về Thành phố Gaza sau khi Quân đội Israel rút lui. Ảnh: Yahoonews

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff thông báo thời hạn 72h cho việc phóng thích con tin đã chính thức bắt đầu.

Pháp: Tổng thống Macron tái bổ nhiệm Thủ tướng Lecornu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng vào thứ Sáu, chỉ vài ngày sau khi ông từ chức. Động thái này khiến một số đối thủ chính trị gay gắt nhất của tổng thống tức giận, những người đã cam kết sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ mới.

Ông Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp trở lại chỉ vài ngày sau khi từ chức. Ảnh: Reuters

Macron, 47 tuổi, hy vọng Lecornu, người trung thành với ông, có thể giành được đủ sự ủng hộ từ một quốc hội bị chia rẽ sâu sắc để thông qua ngân sách năm 2026. Đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của Pháp trong nhiều thập kỷ, nhiều đối thủ của Macron đã yêu cầu ông phải tổ chức bầu cử quốc hội mới hoặc từ chức.

Nổ lớn tại nhà máy thuốc nổ ở Tennessee, Mỹ

Tối 10/10, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự ở bang Tennessee của Mỹ, làm rung chuyển nhiều nhà cửa ở khu vực lân cận.

Hiện trường đám cháy sau vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự ở bang Tennessee. Video: Sky5

Trên mạng xã hội, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hickman cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà máy Accurate Energetic Systems ở gần thị trấn Bucksnort, cách Nashville khoảng 100 km về phía Tây Nam. Các video đăng tải trên truyền hình cho thấy khói bốc lên nghi ngút, các mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường và nhiều phương tiện bị hư hại trong bãi đỗ xe.

Người dân ở Lobelville, cách nhà máy hơn 20 phút lái xe, cho biết họ cảm thấy nhà cửa rung chuyển do vụ nổ.

Hàn Quốc triệu Đại sứ Campuchia liên quan nạn lừa đảo việc làm

Hàn Quốc ngày 10/10 đã triệu Đại sứ Campuchia để phản đối liên quan tình trạng lừa đảo việc làm trực tuyến nhằm vào công dân nước này.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã kêu gọi Campuchia sớm có biện pháp thực chất, hiệu quả để chấm dứt nạn lừa đảo trực tuyến và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc ở nước này, tăng cường hợp tác giữa cảnh sát hai nước để đảm bảo ứng phó nhanh chóng trong trường hợp cần thiết.

Nghị sĩ Na Kyung-won, đảng Quyền lực Nhân dân, cho biết số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia đã tăng từ trung bình 10-20 vụ một năm lên 220 vụ trong năm 2024 và 330 vụ trong 8 tháng đầu năm nay. Nhiều nạn nhân nói họ bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc với mức lương hậu hĩnh.

Truyền thông Hàn Quốc gần đây đưa tin về trường hợp một nam sinh viên Hàn Quốc hơn 20 tuổi nghi bị băng đảng tội phạm ở Campuchia tra tấn đến chết hồi tháng 8.