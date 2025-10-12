Tin thế giới sáng 12-10: Nga làm nổ tung cứ điểm của Ukraine ở Kharkov

(GLO)- Nga làm nổ tung cứ điểm của Ukraine ở Kharkov; Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu của Nga ở Ufa; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ai Cập đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Gaza; Lebanon cáo buộc Israel tấn công cơ sở dân sự... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-10.

Nga phá tung cứ điểm của Ukraine ở Kharkov

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/10 công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai bom lượn FAB-3000 để tập kích các cứ điểm của Ukraine tại mặt trận Kharkov.

"Lực lượng không quân đã sử dụng bom hạng nặng FAB-3000 kết hợp với tên lửa đa nhiệm LMUR Kh-39 để tấn công các cứ điểm tạm thời và vị trí phóng UAV của Ukraine ở tiền tuyến. Toàn bộ mục tiêu chỉ định đều được xác định là đã bị phá hủy", phía Nga cho biết.

Nga dùng bom lượn FAB-3000 tập kích cứ điểm của Ukraine ở Kharkiv. Video: Zvezda

FAB-3000 là loại bom hạng nặng được phát triển từ thời Liên Xô, có trọng lượng 3.067kg, trang bị đầu đạn nặng 1.400kg, và được xem là vũ khí đa năng để tấn công các cơ sở công nghiệp kiên cố, công trình ngầm, và đập nước. Quả bom được Nga triển khai trong đoạn video được trang bị module cánh lượn có thể hiệu chỉnh (UMPK), biến FAB-3000 trở thành một quả bom lượn có phạm vi tấn công từ 50-60km.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu của Nga ở Ufa

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 11/10 thông báo về việc quân đội nước này tập kích nhà máy lọc dầu Bashnafta-UNPZ ở thành phố Ufa, thuộc Cộng hòa Bashkortostan của Nga.

Khói bốc lên từ phía nhà máy lọc dầu Bashnafta-UNPZ. Ảnh: The Kyiv Post

"Các UAV đã tấn công nhà máy lọc dầu của Nga ở vị trí cách tiền tuyến khoảng 1.400km. Đây là chiến dịch tập kích cơ sở năng lượng thứ ba trong tháng này ở Bashkortostan", đại diện SBU cho biết.

Báo cáo sơ bộ tiết lộ, đã có một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực chế biến dầu thô trong khuôn viên nhà máy. Phía Nga sau đó cũng thông báo về việc bắn hạ 5 UAV ở Bashkortostan trong đêm, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể về thiệt hại.

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ai Cập đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Gaza

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về dải Gaza sẽ do Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ai Cập đồng chủ trì.

Ảnh: Internet

Hội nghị do Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi khởi xướng, dự kiến diễn ra đầu tuần tới tại thành phố Sharm El Sheikh, phía Nam bán đảo Sinai của Ai Cập. Đây cũng là địa điểm diễn ra vòng đàm phán ngừng bắn đặc biệt giữa Israel và Phong trào Hamas từ ngày 6-8/10 dưới sự trung gian và bảo trợ của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm để thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị Gaza và việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1.

500.000 người Palestine trở về thành phố Gaza

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, trong 2 ngày qua, hơn 500.000 người Palestine đã trở lại thành phố Gaza, đô thị lớn nhất dải Gaza và là tâm điểm chiến dịch tấn công mở rộng của quân đội Israel tại Gaza thời gian qua.

Người dân trở về Gaza sau khi Israel thông báo đã hoàn tất rút quân giai đoạn 1. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin Palestine và khu vực, khoảng 800.000 người Palestine, tương đương 80% dân số thành phố Gaza, đã rời khỏi đô thị này theo cảnh báo của quân đội Israel, khi lực lượng chiếm đóng chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn để kiểm soát thành phố Gaza hồi tháng 9. Hầu hết di chuyển về khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở phía Nam Gaza.

Người dân bắt đầu trở về thành phố Gaza và các khu vực phía Bắc Dải Gaza từ đầu giờ chiều ngày 10/10, sau khi quân đội Israel thông báo hoàn tất việc rút quân đợt thứ nhất.

Lebanon cáo buộc Israel tấn công cơ sở dân sự

Ngay sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, Israel đã tiến hành không kích quy mô lớn ở miền nam Lebanon khiến 8 người thương vong. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 11/10 đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch không kích trong đêm của Israel tại miền nam nước này.

"Israel lại một lần nữa tấn công các cơ sở dân sự ở miền nam Lebanon mà không có bất kỳ lý do hay cái cớ nào. Vấn đề nghiêm trọng nhất của vụ tấn công này là nó xảy ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực", ông Aoun gay gắt.

Hiện trường vụ không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Vụ không kích của Israel đánh trúng một khu vực buôn bán máy móc hạng nặng, phá hủy nhiều phương tiện và làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch nối Beirut với miền Nam. Phía Israel cho rằng mục tiêu là các thiết bị được phong trào Hezbollah sử dụng để tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự.

Chiêm ngưỡng dàn khí tài quân sự của Triều Tiên

Trong khuôn khổ lễ duyệt binh tối 10-10, Triều Tiên ra mắt nhiều khí tài hiện đại, nổi bật là Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20, tên lửa siêu vượt âm Hwasong-11Ma và xe tăng Cheonma-20.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 10/10. Ảnh: KCNA

Tên lửa Hwasong-11Ma tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 10/10. Ảnh: KCNA

Xe tăng thuộc dòng Cheonma-20. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mô tả cuộc duyệt binh đã thể hiện "tiềm lực công nghệ quốc phòng vô tận và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà thế giới không thể phớt lờ".