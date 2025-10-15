Tin thế giới sáng 15-10: Phòng không Ukraine gặp khó vì thời tiết xấu

(GLO)- Phòng không Ukraine gặp khó vì thời tiết xấu; Tổng thống Trump đe dọa trừng phạt Tây Ban Nha; Quân đội Madagascar tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước; Cháy lớn tại Bangladesh, ít nhất 16 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-10.

Phòng không Ukraine gặp khó vì thời tiết xấu

Hệ thống phòng không Ukraine đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới: mưa và mây mù khiến việc phát hiện và đánh chặn UAV trở nên khó khăn hơn.

Quang cảnh 1 vụ tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Ảnh: Le Monde

Tổng thống Zelensky gần đây cho biết, hiệu quả phòng không của Ukraine đã giảm 20 đến 30% do thời tiết u ám trong mùa thu.

Kết quả là, ngày càng nhiều máy bay không người lái của Nga xâm nhập-tấn công các thành phố của Ukraine, gây thiệt hại đáng kể.

Ông Oleksiy-người điều phối các nhóm phòng không cơ động tại tỉnh Kiev-cho biết: “Khi sử dụng ống ngắm, chúng tôi có thể quan sát các vật thể cách xa khoảng 2.000 m. Nhưng trong điều kiện mưa và tuyết, tầm ngắm chỉ giới hạn từ 100-200 m. Thời tiết xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động”.

Một hệ thống phòng không của Ukraine. Ảnh: The Kyiv Post

Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng tới camera ảnh nhiệt, vốn đã trở thành một công cụ hữu ích trong ngành công nghiệp máy bay không người lái Ukraine nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ban đêm vào các vị trí của Nga, cũng như phục vụ cho mục đích phòng thủ vì chúng có thể giúp lực lượng Kiev phát hiện máy bay không người lái của Nga.

Tổng thống Trump đe dọa trừng phạt Tây Ban Nha

Kênh RT của Liên bang Nga tối 14-10 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt thuế quan trừng phạt đối với Tây Ban Nha vì nước này không đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 14-10. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Ba (14-10), Tổng thống Trump cáo buộc Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất không tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Ông nói: “Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha”, đồng thời cho rằng Madrid đã thể hiện sự “cực kỳ thiếu tôn trọng” đối với khối liên minh quân sự này.

Trước đó trong tháng này, Tổng thống Trump từng gợi ý loại Tây Ban Nha khỏi NATO hoàn toàn do không đáp ứng các yêu cầu về chi tiêu.

Quân đội Madagascar tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước

Ngày 14-10, một đại tá quân đội Madagascar, người đã lãnh đạo cuộc binh biến của các binh sĩ tham gia biểu tình cùng giới trẻ chống chính phủ tuyên bố quân đội đã tiếp quản quyền kiểm soát đất nước sau khi Tổng thống Andry Rajoelina bỏ trốn ra nước ngoài.

“Chúng tôi đã giành lấy quyền lực”-Đại tá Michael Randrianirina tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia. Ông cho biết quân đội sẽ giải tán toàn bộ các thiết chế nhà nước, ngoại trừ hạ viện.

Đại tá Michael Randrianirina ở phủ Tổng thống Madagascar. Ảnh: AFP

Vài phút trước đó, các nghị sĩ tại Hạ viện Madagascar đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Rajoelina. Diễn biến này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị sau khi ông Rajoelina giải tán quốc hội do các cuộc biểu tình của giới trẻ buộc ông phải rời khỏi đất nước.

Cháy lớn tại Bangladesh, ít nhất 16 người thiệt mạng

Ngày 14-10, hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một nhà máy may và kho hóa chất liền kề ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Quang cảnh vụ cháy nhà máy may và kho hóa chất ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. Ảnh: 24newshd

Một quan chức cứu hỏa cho biết đám cháy bùng phát vào giữa trưa tại tầng 3 của tòa nhà 7 tầng thuộc khu vực Mirpur, sau đó lan sang kho hóa chất bên cạnh. Theo lời kể của các nhân chứng, kho này chứa bột tẩy trắng, nhựa và hydrogen peroxide.

Đám cháy ở nhà máy đã được kiểm soát sau gần 3 giờ nhưng ngọn lửa ở kho hóa chất vẫn còn âm ỉ. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang diễn ra và không loại trừ khả năng có thể có thêm người thiệt mạng.

Anh, Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á

Các nạn nhân trong một trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan-Myanmar Ảnh: Reuters

Anh và Mỹ hôm 14-10 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới lừa đảo đa quốc gia có trụ sở ở Đông Nam Á.

Mạng lưới này bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn sử dụng lao động bị buôn bán để lừa gạt nạn nhân trên khắp thế giới.

Chính phủ Anh cho biết các trung tâm này, đặt tại Campuchia, Myanmar và nhiều nơi khác trong khu vực, đã sử dụng các quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người lao động, sau đó đe dọa tra tấn để buộc họ thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến. Điều này bao gồm việc dụ dỗ nạn nhân vào các mối quan hệ tình cảm giả mạo, rồi thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.