Tin thế giới sáng 17-10: Tổng thống Mỹ-Nga sắp họp hội nghị thượng đỉnh

(GLO)- Tổng thống Mỹ-Nga sắp họp hội nghị thượng đỉnh; Ukraine hứng đợt tấn công mới từ Nga; Israel cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn; Campuchia sẽ trục xuất 59 công dân Hàn Quốc liên quan trung tâm lừa đảo;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-10.

Tổng thống Mỹ-Nga sắp họp hội nghị thượng đỉnh

Sau cuộc điện đàm dài với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Liên bang Nga tại Budapest, Hungary.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

﻿Ảnh: RIA Novosti

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Năm (16-10), Tổng thống Trump cho biết, cuộc gặp sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo Tổng thống Trump, phái đoàn Washington tại cuộc gặp ban đầu sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu. Ông bày tỏ hy vọng rằng bằng việc gặp gỡ Tổng thống Putin, 2 nhà lãnh đạo có thể đưa cuộc xung đột Ukraine đến hồi kết.

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev-người đứng đầu Quỹ Đầu tư quốc gia Nga và là đặc phái viên của Tổng thống Putin về hợp tác kinh tế-cũng nhận định cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ là "tích cực và hiệu quả", với việc xác định rõ các bước đi tiếp theo.

Ukraine hứng đợt tấn công mới từ Nga

Một tòa nhà bị không kích ở Kharkov, Ukraine. Ảnh: The Kyiv Post

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã phóng loạt hơn 300 UAV và 37 tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine trong đợt tấn công vào đêm 15-10, rạng sáng 16-10. Các mục tiêu ở khu vực miền trung Vinnytsia và Poltava, cũng như các khu vực đông bắc Sumy và Kharkov đã bị tấn công.

Không quân Ukraine cho biết đã ghi nhận 14 tên lửa và 37 máy bay không người lái tấn công trúng mục tiêu tại 14 địa điểm trong khu vực bị bắn phá, trong khi 283 máy bay không người lái và 5 tên lửa đã bị bắn hạ.

Israel cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn

Nguy cơ căng thẳng leo thang trở lại tại Gaza đang gia tăng khi giới chức Israel liên tiếp cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, vừa có hiệu lực hồi tuần trước.

Truyền thông Israel cho biết, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer đã thông báo với giới chức Mỹ về việc Hamas cố tình không trao trả thi thể con tin đã chết cho phía Israel, phá vỡ cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1.

Tương tự, trong một phát ngôn hôm qua, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cũng cho rằng, Hamas có thể trao trả thêm thi thể con tin nhưng cố tình không thực hiện. Ông Sa’ar khẳng định, động thái này của Hamas là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Quân đội Israel tiếp nhận thi thể con tin do Hamas trao trả. Ảnh: i24news

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế, việc tìm kiếm và thu thập các thi thể con tin trong bối cảnh hạ tầng trên khắp dải Gaza bị tàn phá nghiêm trọng là rất thách thức. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi các đội tìm kiếm chuyên nghiệp đến Gaza để hỗ trợ việc tìm kiếm và thu hồi thi thể con tin.

Campuchia sẽ trục xuất 59 công dân Hàn Quốc liên quan trung tâm lừa đảo

Phnom Penh thông báo sẽ trục xuất 59 người Hàn Quốc làm việc tại các tụ điểm lừa đảo ở Campuchia, sau khi Seoul cử phái đoàn tới nước này.

"Giới chức có kế hoạch trục xuất 59 công dân Hàn Quốc về nước với sự phối hợp của đại sứ quán Hàn Quốc. Những người này đã được giới chức Campuchia giải cứu hoặc bắt vì các tội danh khác"-Cảnh sát Campuchia cho biết. Đây là những người làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia và họ sẽ bị trục xuất vào ngày 17-10.

Prince Complex-khu phức hợp tội phạm lớn nhất Campuchia. Ảnh: Chosun

Hàn Quốc hôm 15-10 cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, đồng thời cử một đoàn công tác liên ngành tới quốc gia Đông Nam Á để trao đổi về các đường dây việc làm giả và trung tâm lừa đảo ở nước này.

Động thái diễn ra sau vụ 1 sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn và sát hại tại Campuchia hồi tháng 8, được cho do băng đảng tội phạm gây ra, khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Nhật Bản đề nghị kiểm tra thực phẩm của Indonesia về nguy cơ nhiễm phóng xạ

Ngày 16-10, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn các nhà nhập khẩu thực phẩm được làm từ tôm và đinh hương của Indonesia sẽ phải kiểm tra nguy cơ nhiễm phóng xạ.

Sản phẩm tôm của Indonesia được bày bán trong siêu thị Mỹ Ảnh: vasep

Yêu cầu được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phát hiện có chất Cesium-137 trong các sản phẩm này. Việc tiếp xúc lâu dài với Cesium-137 liều thấp có thể làm tăng nguy cơ ung thư, cùng với các ảnh hưởng sức khỏe khác.

Hướng dẫn yêu cầu phải tiến hành kiểm tra tự nguyện đối với mỗi lô hàng nhập khẩu từ các công ty có trụ sở tại Indonesia, bao gồm PT. Bahari Makmur Sejati, BMS Food và PT. Natural Java Spice.

Ngoài ra, các thực phẩm được làm từ tôm và đinh hương của các công ty khác có trụ sở tại Indonesia cũng sẽ phải tuân theo quy trình kiểm tra tự nguyện này.