Nga và Mỹ nhất trí thời điểm nối lại đối thoại song phương

(GLO)- Ngày 27-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vòng tham vấn thứ 3 giữa Nga và Mỹ về các vấn đề song phương còn tồn đọng sẽ được tổ chức ngay trong mùa Thu này.

Phát biểu trước báo giới tại New York (Mỹ), ông Lavrov xác nhận: “Đối thoại giữa Nga và Mỹ về vấn đề thị thực, hoạt động của các đại sứ quán, tài sản ngoại giao cũng như các khía cạnh khác liên quan đến hoạt động thường nhật của các phái bộ ngoại giao vẫn đang diễn ra. Chúng tôi đã tiến hành 2 vòng tham vấn và tôi cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhất trí tổ chức vòng thứ 3 trong mùa Thu này”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, cuộc gặp giữa 2 ngoại trưởng diễn ra ngày 24-9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 ở New York.

Trong phiên thảo luận chung tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cùng ngày 27-9, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Chính phủ Nga hy vọng hai nước tiếp tục đối thoại, đặc biệt sau hội nghị thượng đỉnh ở bang Alaska (Mỹ) tháng 8 vừa qua. Theo ông Lavrov, Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt đối với tình hình thế giới, tránh các rủi ro có thể đẩy nhân loại vào một cuộc xung đột mới.

Về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), ông Lavrov nhấn mạnh: “Sáng kiến mới của Nga, do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra ngày 22-9, về việc sẵn sàng tuân thủ các giới hạn định lượng cốt lõi trong khuôn khổ Hiệp ước New START thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn vào ngày 5-2-2026, nhằm góp phần duy trì ổn định chiến lược, với điều kiện Mỹ cũng hành động tương tự và không có bước đi phá vỡ cân bằng răn đe hiện có”. Ông Lavrov cho rằng việc thực hiện đề xuất này sẽ “tạo điều kiện cần thiết để tránh một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược, duy trì mức độ dự đoán có thể chấp nhận được trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân và cải thiện bầu không khí chung trong quan hệ Nga-Mỹ”.

Về xung đột Nga-Ukraine, ông Lavrov nhắc lại lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh Moskva vẫn sẵn sàng đàm phán để loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột ngay từ đầu. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các nước phương Tây ngày càng đe dọa sử dụng vũ lực chống Nga, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào gây hấn nào.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách HĐBA LHQ để phản ánh bối cảnh toàn cầu hiện nay. Ông tuyên bố Nga ủng hộ việc Ấn Độ, cùng với Brazil, nộp đơn xin trở thành thành viên thường trực của HĐBA LHQ, nhằm tăng cường đại diện của châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.