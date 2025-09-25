Nga - Mỹ đồng thuận tìm tiếng nói chung về giải pháp hòa bình cho Ukraine

(GLO)- Bộ Ngoại giao Nga vừa công bố cuộc hội đàm quan trọng giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc trao đổi này được xây dựng trên nền tảng những thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Điểm nổi bật trong cuộc đối thoại là sự đồng thuận của cả hai bên về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva sẵn sàng tuân thủ đường lối mà các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thiết lập tại Alaska, bao gồm cả việc phối hợp nỗ lực với phía Mỹ để giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột Ukraine.

Ông Lavrov cũng đã chỉ trích những kế hoạch không thể chấp nhận được do Kiev và một số nước châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài cuộc xung đột.

Các thành viên của phái đoàn đàm phán do Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu, tham dự một cuộc họp tại New York vào ngày 24-9. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Moskva cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các động thái từ Kiev và một số nước châu Âu có thể làm kéo dài tình trạng căng thẳng hiện tại.

Cuộc hội đàm còn mở rộng sang các vấn đề song phương, với trọng tâm là khôi phục quan hệ chính trị-xã hội giữa hai nước. Cả hai bên đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc duy trì động lực tích cực mà hai nhà lãnh đạo đã tạo ra. Hai bên thống nhất việc tăng cường hoạt động của các phái bộ ngoại giao và duy trì đối thoại xây dựng giữa các cơ quan chính sách đối ngoại.