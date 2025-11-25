Nga tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine

(GLO)- Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 24, rạng sáng 25/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 486 vũ khí vào Ukraine.

Cụ thể, trong đó có 464 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 22 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 7 tên lửa hành trình Iskander-K, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 tên lửa hành trình Kalibr).

Tính đến 10 giờ ngày 25-11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 452 mục tiêu, trong đó bao gồm 438 UAV và 14 tên lửa. Không quân Ukraine ghi nhận số tên lửa và máy bay không người lái còn lại của Nga đã nhắm trúng vào 15 khu vực.

Lính cứu hỏa đang dập đám cháy tại một tòa nhà chung cư ở Kiev. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, hơn 40.000 người ở Kiev, 20.000 người ở phía Nam tỉnh Odesa, 13.000 người ở phía Bắc tỉnh Chernihiv, hơn 21.000 người ở tỉnh Dnipropetrovsk và hơn 8.000 người ở phía tỉnh Kharkiv đã bị mất điện vào rạng sáng nay.

Ngược lại, cũng trong đêm 24, rạng sáng 25-11, lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa nhằm vào một số địa điểm quân sự và công nghiệp chiến lược trên lãnh thổ Nga.

Phía Ukraine cho biết cuộc tấn công có thể đã làm hư hại hoặc phá hủy máy bay thử nghiệm A-60, nền tảng vũ khí laser hiếm hoi của Nga, vốn được đặt cố định tại đây nhiều năm qua.

Ngoài các cơ sở hàng không, lực lượng Ukraine tuyên bố đã tấn công hai mục tiêu năng lượng lớn, gồm cảng dầu Sheskharis ở Novorossiysk - một trong những trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất ở Biển Đen và nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar của Nga.