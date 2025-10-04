Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Công bố bản thảo thiết kế đồng xu 1 USD có khắc hình Tổng thống Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố bản thảo thiết kế đồng xu 1 USD có khắc hình Tổng thống Donald Trump. Đồng xu này dự kiến được thiết kế nhằm kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập của Mỹ vào năm 2026,

Theo đó, mặt trước đồng xu có hình ảnh ông Trump nhìn nghiêng và từ "Liberty" (tự do) ở trên cùng con số năm "1776-2026" ở dưới. Mặt còn lại của đồng xu là hình ảnh ông Trump đang giơ nắm đấm siết chặt, có khung chữ "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu" và một lá cờ ở phía sau.

trump-coin-1a.jpg
Ảnh: livenowfox.com

Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh luận về bản dự thảo thiết kế trên. Nhiều người viện dẫn luật nêu rõ "không được có chân dung đầu và vai hoặc bán thân của bất kỳ người nào, còn sống hay đã qua đời và không được có chân dung của người còn sống ở mặt sau của bất kỳ đồng tiền nào" được tạo ra để đánh dấu ngày kỷ niệm của Mỹ.

Trước đó, kỷ niệm 200 năm ngày lập nước vào năm 1976, Bộ Tài chính Mỹ đã tài trợ cho một cuộc thi toàn quốc và chọn ra đồng xu 1 USD theo thiết kế của một sinh viên điêu khắc với hình ảnh Chuông Tự do, biểu tượng của nền độc lập Mỹ và Mặt Trăng. Mặt còn lại của đồng xu có hình cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower, người mất năm 1969. Ông Eisenhower trở thành vị Tổng thống đầu tiên được in trên đồng xu 1 USD vào năm 1971.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Putin kích hoạt "kế hoạch Belousov".

Nga ồ ạt tập kích Ukraine: Tổng thống Putin kích hoạt “kế hoạch Belousov”

Thế giới

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang tháng 10-2025 nóng rực khi Nga tung loạt tập kích bằng tên lửa và UAV, đánh mạnh vào Kharkov và Kupyansk, đồng thời phát động “kế hoạch Belousov” nhằm triệt hạ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông. NATO lập tức họp khẩn, cân nhắc cả kịch bản vùng cấm bay.

Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Tin thế giới sáng 2-10: Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Thế giới

(GLO)- Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga, Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng, Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City, Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 2-10-2025. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 21 điểm về hòa bình tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 1-10: Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas

Thế giới

(GLO)- Philippines: Động đất 6,9 độ Richter, ít nhất 5 người thiệt mạng; Bắt nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream; FPV cảm tử Ukraine phá hủy 2 tổ hợp pháo tự hành của Nga; Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas ... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 1-10-2025.

Nga bất ngờ phát động chiến dịch tấn công lớn tại Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Nga mở chiến dịch lớn, Ukraine hoảng loạn rút lui, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV”

Thế giới

(GLO)- Cuối tháng 9-2025, chiến sự Ukraine bất ngờ leo thang khi Nga tung lực lượng dự bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Dnipropetrovsk và Donetsk, tạo ra tình thế hỗn loạn tại các phòng tuyến của Kiev. Trong khi đó, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV” giá rẻ lấn át sức mạnh truyền thống.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

YouTube chi 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Thế giới

(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Thế giới

(GLO)- Ukraine tấn công nhà máy quốc phòng lớn của Nga; Trump nhận được đồng thuận của Netanyahu về đề xuất hòa bình ở Gaza, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ; Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với phim sản xuất ở nước ngoài; Anh trừng phạt Iran... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 30-9.

null