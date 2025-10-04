(GLO)- Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố bản thảo thiết kế đồng xu 1 USD có khắc hình Tổng thống Donald Trump. Đồng xu này dự kiến được thiết kế nhằm kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập của Mỹ vào năm 2026,

Theo đó, mặt trước đồng xu có hình ảnh ông Trump nhìn nghiêng và từ "Liberty" (tự do) ở trên cùng con số năm "1776-2026" ở dưới. Mặt còn lại của đồng xu là hình ảnh ông Trump đang giơ nắm đấm siết chặt, có khung chữ "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu" và một lá cờ ở phía sau.

Ảnh: livenowfox.com

Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh luận về bản dự thảo thiết kế trên. Nhiều người viện dẫn luật nêu rõ "không được có chân dung đầu và vai hoặc bán thân của bất kỳ người nào, còn sống hay đã qua đời và không được có chân dung của người còn sống ở mặt sau của bất kỳ đồng tiền nào" được tạo ra để đánh dấu ngày kỷ niệm của Mỹ.

Trước đó, kỷ niệm 200 năm ngày lập nước vào năm 1976, Bộ Tài chính Mỹ đã tài trợ cho một cuộc thi toàn quốc và chọn ra đồng xu 1 USD theo thiết kế của một sinh viên điêu khắc với hình ảnh Chuông Tự do, biểu tượng của nền độc lập Mỹ và Mặt Trăng. Mặt còn lại của đồng xu có hình cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower, người mất năm 1969. Ông Eisenhower trở thành vị Tổng thống đầu tiên được in trên đồng xu 1 USD vào năm 1971.