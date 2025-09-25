(GLO)- Nhật Bản và Mỹ đang sắp xếp để Tổng thống Donald Trump thăm quốc gia Đông Á vào cuối tháng 10, trước thềm diễn đàn kinh tế tại Hàn Quốc. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tới Nhật Bản kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Theo kế hoạch, trong thời gian ở Nhật Bản, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp người kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba, khi cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền dự kiến diễn ra vào ngày 4-10.

Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Nhật Bản vào cuối tháng 10. Ảnh: NBC News

Chuyến thăm này có thể là cơ hội sớm để tân thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh Nhật - Mỹ, vốn là đối tác an ninh gần gũi nhất của Tokyo. Hai nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận về đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ, lĩnh vực mà Tokyo đã cam kết sẽ thúc đẩy như một phần của thỏa thuận thương mại đã ký kết vào tháng 9.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Nhật Bản đang được sắp xếp để diễn ra trước khi ông tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra trong 2 ngày tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 31-10.

Tuần trước, ông Trump cho biết đã đồng ý gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị.

Được biết, ông chủ Nhà Trắng từng đến thăm Nhật Bản 2 lần trong nhiệm kỳ tổng thống trước: một lần vào tháng 5-2019 với tư cách khách mời cấp nhà nước và lần thứ 2 vào tháng 6-2019 để dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka.