Nhiều thành viên Hội đồng Nhân văn Quốc gia của Mỹ bị sa thải

(GLO)- Ngày 1-10, Nhà Trắng thông báo đã sa thải hàng loạt thành viên Hội đồng Nhân văn Quốc gia (NCH) và chỉ giữ lại 4 người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.

Theo trang web của hội đồng, các thành viên còn lại gồm Russell A. Berman, Keegan F. Callanan, William English và Matthew Rose. Hội đồng NCH có 26 học giả và chuyên gia nhân văn, được các Tổng thống bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 6 năm và có nhiệm vụ tư vấn cho Chủ tịch Quỹ Nhân văn Quốc gia (NEH) trong các vấn đề về chính sách và tài trợ.

Nhà Trắng ở Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà Trắng cho biết việc thay đổi này nhằm tạo khoản trống cho việc “đưa vào (NCH) những người phù hợp hơn với tầm nhìn của Tổng thống Trump”. Washington Post dẫn email từ Văn phòng Nhân sự Tổng thống gửi tới các thành viên bị sa thải nêu rõ quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Giới bảo vệ quyền lợi bày tỏ lo ngại rằng các động thái của Tổng thống Trump nhắm vào các cơ sở giáo dục, nghệ thuật và di sản có thể làm suy yếu thành quả xã hội nhiều thập kỷ qua.

Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích cách thức hoạt động của các tổ chức văn hóa - giáo dục và dọa cắt ngân sách liên bang do bất đồng về các vấn đề như biểu tình ủng hộ Palestine, biến đổi khí hậu hay chương trình đa dạng hóa.