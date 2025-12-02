Hàn Quốc bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu 1,75 triệu bao thuốc lá, trốn thuế hơn 4 triệu USD

(GLO)- Ngày 2-12, Cục Hải quan TP. Seoul thuộc Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ một nhóm gồm 3 đối tượng với cáo buộc buôn lậu 1,75 triệu bao thuốc lá và gian dối trong khai báo hải quan nhằm trốn thuế.

Theo điều tra, nhóm đối tượng nêu trên đã buôn lậu 1,75 triệu bao thuốc lá hàng xuất khẩu. Ban đầu, số thuốc lá này được xuất khẩu hợp pháp từ Hàn Quốc. Sau đó, nhóm đối tượng đưa số hàng này quay lại Hàn Quốc bằng cách khai man rằng đây là lô hàng sẽ được tái xuất sang một nước thứ ba.

Ảnh minh họa

Các thùng thuốc lá được khai báo với hải quan thực chất chứa đầy các chai nước và báo giấy, trong khi số thuốc lá thật được cất giấu trong một nhà kho bí mật tại thành phố cảng Busan, cách thủ đô Seoul khoảng 330 km về phía Nam. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã trốn khoảng 6,1 tỷ won (4,2 triệu USD) tiền thuế. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu đường dây nói trên được cho là đang bị xét xử trong một vụ buôn lậu thuốc lá khác với hình thức tương tự. Theo điều tra ban đầu, tên trùm này hiện sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu won, trong đó có một căn hộ cao cấp tại trung tâm Seoul. Cơ quan hải quan hiện phối hợp cùng Viện kiểm sát để phong tỏa số tài sản này.

Toàn bộ hồ sơ của nhóm nghi phạm đã được chuyển sang cơ quan công tố với cáo buộc vi phạm Luật Hải quan.