Hàn Quốc triệt phá tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động tại Campuchia

(GLO)- 26 đối tượng trong một tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động từ Campuchia vừa bị Cảnh sát TP. Daegu (Hàn Quốc) triệt phá, bắt giữ.

Người cầm đầu nhóm này là người Hàn Quốc (được xác định là A). Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục”.

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Trong đó 26 đối tượng, 12 người bị chuyển hồ sơ truy tố giam giữ, 14 người còn lại - chủ yếu liên quan đến hoạt động rửa tiền ở trong nước - bị đề nghị truy tố không giam giữ.

Cảnh sát thành phố Daegu cho biết, từ tháng 7-2024 đến 5-2025, A và các đồng phạm đã gửi tin nhắn qua mạng xã hội để mời gọi “gặp gỡ có điều kiện” tới nhiều nạn nhân ở Hàn Quốc. Các hoạt động này được tiến hành từ một khu phức hợp tội phạm đặt tại Campuchia.

Tổ chức trên hoạt động tại khu Mokpai gần biên giới Campuchia, có văn phòng tuyển dụng, khu lưu trú chung và có cả lực lượng canh gác riêng. Đối tượng A phụ trách tuyển chọn, quản lý các đối tượng tuyển dụng, thu gom người đứng tên tài khoản ở Hàn Quốc và điều hành mạng lưới rửa tiền tại Hàn Quốc.

Cảnh sát xác định A có một đồng phạm người Trung Quốc (được gọi là B) chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ khu phức hợp và bảo đảm tài chính. B hiện đang bị truy tìm thông qua giám định số các thiết bị thu giữ trong quá trình bắt giữ A.

Cảnh sát Daegu đã phối hợp với Cơ quan điều tra Campuchia, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và lực lượng thực thi pháp luật địa phương để xác định nơi ẩn náu của A tại Phnom Penh và bắt giữ sau 6 tháng truy lùng.

Trước đó, ngày 3-11, Cảnh sát Hàn Quốc cũng thông báo đã bắt giữ 114 nghi phạm tình nghi liên quan đến đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, chuyên thực hiện chiêu trò lừa đảo và nhiều hình thức gian lận khác nhằm vào các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.