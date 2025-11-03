Hàn Quốc bắt 114 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo tại Campuchia

Ngày 3-11, Cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ 114 nghi phạm tình nghi liên quan đến đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, chuyên thực hiện chiêu trò lừa đảo và nhiều hình thức gian lận khác nhằm vào các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.

Một nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia được cảnh sát áp giải qua sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) ngày 3-11. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Gangwon

Theo Sở Cảnh sát tỉnh Gangwon, những nghi phạm này đã giả danh quan chức, sĩ quan quân đội hoặc nhân viên Phủ Tổng thống để đặt hàng hoặc đặt chỗ tại các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh nhưng sau đó không đến, gây thiệt hại tổng cộng 6,9 tỷ won (tương đương 4,8 triệu USD).

Trong số 114 nghi phạm gồm cả người Hàn Quốc và người nước ngoài, có 18 người bị bắt giữ theo lệnh bắt giữ chính thức sau khi cảnh sát điều tra 560 vụ lừa đảo. Có tới gần 80% nghi phạm bị bắt trong độ tuổi từ 20-30 trong đó có 4 người là thiếu niên và cứ 4 nghi phạm thì có 1 người là nữ.

Sau khi xác định trụ sở đường dây đặt tại một khu phức hợp tội phạm ở thành phố Sihanoukville (Campuchia), cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Interpol và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tiến hành truy quét trung tâm điều hành của nhóm này.

Theo kết quả điều tra, trung tâm điều hành tại Campuchia còn đảm nhiệm việc rửa tiền và tiến hành nhiều hoạt động phi pháp khác của đường dây này. Cảnh sát cho biết các nghi phạm tự nguyện tham gia đường dây trên sau khi được tuyển mộ qua ứng dụng nhắn tin toàn cầu Telegram.

Trước đó, sáng 2.11, Ban Thư ký Ủy ban Quản lý Đánh bạc Campuchia và Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã ra lệnh đình chỉ và đóng cửa 4 sòng bạc mang thương hiệu Jinbei và GC tại cũng tỉnh Sihanoukville - nơi phía Hàn Quốc xác định các nghi phạm mới bị bắt có liên quan.