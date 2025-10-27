Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và hoạt động tội phạm khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thống Kang Yu Jung nêu rõ hai lãnh đạo nhất trí triển khai lực lượng đặc nhiệm có trụ sở tại Campuchia, có nhiệm vụ phòng-chống tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc và bắt đầu hoạt động từ tháng 11 tới. Quy mô của đội cảnh sát Hàn Quốc và kế hoạch hoạt động của lực lượng đặc nhiệm sẽ được hoàn tất trong thời gian sớm nhất.

photo-1761539677370-1761539679509504521634.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại một khách sạn ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 27-10. Ảnh: YONHAP

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet gửi lời chia buồn và bày tỏ đáng tiếc về vụ sinh viên Hàn Quốc tử vong sau khi bị lừa sang làm việc tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ông Hun Manet cho biết nhà chức trách Campuchia đã nhanh chóng triệt phá các cơ sở lừa đảo và bắt giữ những đối tượng liên quan, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong việc xử lý tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả buôn bán ma túy và mua bán người.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng cho biết người dân Hàn Quốc hiện “rất nhạy cảm” với các vụ lừa đảo sau nhiều sự việc gần đây. Ông bày tỏ cảm ơn Campuchia đã quan tâm đặc biệt tới sự an toàn của công dân Hàn Quốc và kêu gọi chính phủ hai nước phối hợp chặt chẽ hơn để cùng giải quyết các loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, hai lãnh đạo cũng thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ song phương. Thủ tướng Hun Manet khẳng định Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn và là nguồn khách du lịch quan trọng của Campuchia, bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Tổng thống Lee cam kết Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và mong muốn thúc đẩy trao đổi cấp cao giữa hai nước.

