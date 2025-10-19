64 nghi phạm lừa đảo trực tuyến người Hàn Quốc bị Campuchia trục xuất

(GLO)- Campuchia vừa trục xuất 64 nghi phạm lừa đảo trực tuyến người Hàn Quốc, trong đó có 5 nghi phạm là nữ.

Theo đó, nhóm nghi phạm bị trục xuất vào tối 17-10, sau khi chính quyền Campuchia phát hiện họ có liên quan đến hành vi gian lận trực tuyến. Các đối tượng này sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý tại Hàn Quốc.

Các công dân Hàn Quốc bị trục xuất có mặt tại sân bay Incheon sáng 18-10.

﻿Ảnh: Yonhap/Nguồn: vov.vn

Theo Ủy ban đặc biệt của Campuchia về chống lừa đảo trực tuyến, Campuchia đã phát động chiến dịch trấn áp chưa từng có trên toàn quốc đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhằm mục đích duy trì và bảo vệ an ninh trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Gần 4 tháng qua, quốc gia này đã bắt giữ tổng cộng 3.455 nghi phạm lừa đảo trực tuyến ở 20 quốc tịch khác nhau; khởi tố 10 vụ trọng án liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến xảy ra tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Kandal, Preah Sihanouk và Kampot, truy tố 75 đối tượng cầm đầu và đồng phạm và tiến hành trục xuất và hồi hương 2.825 người nước ngoài. Riêng công dân Hàn Quốc có 180 người đã bị trục xuất khỏi Campuchia.

Ngoài ra, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã hỗ trợ giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các vụ buôn người, triệt phá các mạng lưới tội phạm và băng nhóm buôn người.