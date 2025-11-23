Israel không kích đẫm máu vào Gaza, 21 người thiệt mạng

(GLO)- Nguy cơ lệnh ngừng bắn tại Gaza đổ vỡ, trong bối cảnh quân đội Israel phát động thêm nhiều cuộc tấn công đẫm máu vào vùng đất này với cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ngày 22-11, Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết: 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của Israel trong bối cảnh Hamas và Israel một lần nữa cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh.

Khói lửa bốc lên từ cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ảnh: THX

Cơ quan này không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên, trong khi một số nguồn khu vực khẳng định phần lớn nạn nhân là dân thường, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ.

Theo hãng thông tấn Wafa của Chính quyền Palestine, quân đội Israel đã bắt giữ 10 người Palestine và tạm giữ hàng chục người khác để thẩm vấn trong nhiều giờ, sau các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng vào rạng sáng 23-11.

Trong số những người bị bắt có thành viên Hội đồng Lập pháp Palestine Jamal Tirawi và 2 con trai của ông. Lực lượng Israel đã đột kích nhà riêng của ông Tirawi trong trại tị nạn Balata trước khi bắt giữ.

Trước đó, quân đội Israel nhận định có khoảng 200 tay súng Hamas đang ẩn náu dưới các hầm ngầm ở khu vực thành phố Rafah, bên trong đường ranh giới Vàng do IDF kiểm soát sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10-10. Số phận các tay súng này từng là chủ đề thảo luận căng thẳng giữa Israel và các bên liên quan thời gian qua, nhưng chưa đi đến giải pháp cuối cùng.

Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn các nguồn tin địa phương cho hay quân đội Israel đã xông vào hàng chục ngôi nhà và phá hoại tài sản trong ngày thứ tư liên tiếp. Gần 60 người Palestine đã bị tạm giữ để thẩm vấn tại thành phố Hebron ở phía Nam khu Bờ Tây.

Con số thương vong trên đánh dấu ngày 22-11 là một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10-10, sau 2 năm xung đột.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Israel liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza, có thể khiến lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.

Lập luận cho hành động không kích lần này, quân đội Israel cáo buộc một phần tử có vũ trang đã vượt qua cái gọi là Vạch Vàng (Yellow Line) bên trong Dải Gaza - khu vực mà các lực lượng Israel đã rút quân và nổ súng vào binh sỹ Israel.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine nhấn mạnh hành vi bạo lực của những người định cư Israel bất hợp pháp nhắm vào người Palestine tại Nablus, Ramallah, Bethlehem và Hebron là "sự leo thang nguy hiểm và liên tục", trong khuôn khổ chính sách có hệ thống nhằm tạo ra một môi trường thù địch, qua đó tạo điều kiện cho các kế hoạch cưỡng bức người Palestine di dời.

Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập một lực lượng bảo vệ và gìn giữ hòa bình quốc tế để bảo vệ người dân Palestine trên toàn bộ lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế buộc các bên gây ra những tội ác này phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế.