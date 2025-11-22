Liban sẵn sàng đàm phán với Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công

(GLO)- Ngày 22-11, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công từ phía Israel.

Tổng thống Aoun cho biết các cuộc đàm phán nếu diễn ra sẽ bao gồm vấn đề Israel rút Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khỏi 5 tiền đồn nằm trên lãnh thổ Liban. Trước đó, quân đội Israel hồi tháng 2 thông báo mỗi tiền đồn sẽ có một đại đội đồn trú trong thời gian chưa xác định.

Tổng thống Liban Joseph Aoun. Ảnh: IRNA/TTXVN

Nhà lãnh đạo Liban khẳng định quân đội nước này sẵn sàng triển khai đến các khu vực mà IDF rút khỏi, bao gồm 5 tiền đồn nêu trên nếu tiến trình thương lượng đạt kết quả.

Phát biểu của ông Aoun được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng xem xét hợp tác với Israel trong nỗ lực “làm suy yếu Hezbollah”. Ông Salam nói rằng Beirut có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ cho tiến trình đàm phán.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Israel đã thúc giục Liban áp dụng biện pháp cứng rắn hơn nhằm mở rộng các chiến dịch tại những khu dân cư bị nghi chứa kho vũ khí bí mật. Các nguồn an ninh Liban cho biết quân đội nước này đã đạt tiến triển đáng kể trong chiến dịch tháo dỡ hạ tầng quân sự của Hezbollah kể từ khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực.

Tuy nhiên, Israel vẫn bày tỏ hoài nghi sâu sắc về khả năng và thiện chí của quân đội Liban trong việc giải giáp hoàn toàn Hezbollah, kêu gọi quân đội Liban mở rộng phạm vi sang khu dân cư ở miền Nam, nơi nghi ngờ Hezbollah cất giấu vũ khí và thiết bị tác chiến. Bộ chỉ huy quân đội Liban đã bác bỏ yêu cầu này, cảnh báo việc tiến vào các khu dân cư có thể kích động căng thẳng cộng đồng và làm bùng phát xung đột nội bộ.