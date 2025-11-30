Xả súng tại tiệc sinh nhật ở California, 4 người chết, 10 người bị thương

(GLO)- Vụ xả súng xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật gia đình ở Stockton, bang California (Mỹ) khiến 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Cảnh sát chưa xác định được nghi phạm.

Phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Joaquin, Heather Brent, ngày 29-11 (trưa 30.11, giờ Việt Nam) cho biết vụ xả súng xảy ra lúc gần 18 giờ tại một phòng tiệc ở thành phố Stockton, nơi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một em bé. Cảnh sát cho biết đã có 4 người chết, 10 người bị thương, gồm cả trẻ em lẫn người lớn.

Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng ở thành phố Stockton, bang California ngày 29-11. Ảnh: AP

Stockton là thành phố có khoảng 320.000 dân, nằm ở miền Trung California, cách Sacramento khoảng 45 dặm (72 km) về phía Nam. Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom cho biết ông đã được báo cáo về “vụ xả súng kinh hoàng” xảy ra tại khu phố 1900 đường Lucile ở Stockton.

Phát biểu về vụ xả súng, Thị trưởng Stockton Christina Fugazzi nói rằng các gia đình đáng lẽ phải được quây quần bên nhau trong dịp lễ Tạ ơn, chứ không phải bị đưa vào bệnh viện và thân nhân phải cầu nguyện để người thân của mình qua khỏi.

Cảnh sát cho biết thông tin về vụ xả súng vẫn còn hạn chế, những dấu hiệu ban đầu vụ nổ súng có thể là một vụ tấn công có chủ đích.

Vào thời điểm mở cuộc họp báo, giới chức địa phương cho hay nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin có thể dẫn đến tung tích kẻ xả súng.

“Nếu ai có bất kỳ thông tin nào về đối tượng trong vụ việc, hãy lập tức liên hệ với chúng tôi. Và đối với kẻ gây án, hãy ra đầu thú ngay tức khắc”, theo ông Ron Freitas, Công tố viên của hạt San Joaquin, tuyên bố trong cuộc họp báo.

Ngoài con số thương vong, giới chức vẫn chưa công bố thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Trước đó, giới chức xác nhận đã có một số người được đưa vào bệnh viện điều trị.

Cảnh sát cũng đang làm rõ các tình tiết dẫn đến thảm kịch và kêu gọi người dân cung cấp thông tin hoặc video.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án và phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhằm xác định nguyên nhân đằng sau hành động tội ác của hung thủ, nhưng chưa xác định được nghi phạm đã nổ súng.

Những vụ này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của bạo lực súng đạn tại các sự kiện nơi công cộng ở Mỹ. Kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đã ghi nhận 504 vụ xả súng.