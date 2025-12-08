Nga và Trung Quốc lần thứ 3 tập trận chống tên lửa

(GLO)- Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa lần thứ ba tại Nga vào đầu tháng 12.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường năng lực phối hợp giữa lực lượng hai nước trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang có nhiều biến động.

Tàu chống ngầm cỡ lớn Admiral Panteleev của Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” được ký kết ngay trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine xảy ra năm 2022. Theo thỏa thuận này, hai nước nhất trí duy trì các cuộc tập trận định kỳ nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa quân đội Nga và Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh cuộc tập trận chung này không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Mới đây, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng cao hơn.

Ông Vương Nghị-Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết quan hệ Trung-Nga năm nay đạt mức phát triển cao, đặc biệt sau hai cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva và Bắc Kinh.

Năm 2026 sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp và 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị. Ông nhấn mạnh hai bên cần củng cố tin cậy chiến lược, làm sâu sắc hữu nghị láng giềng, mở rộng hợp tác cùng có lợi và cùng ứng phó thách thức mới.