Tin thế giới sáng 7-12: Ukraine dội bom dẫn đường vào vị trí quân Nga ở Vovchansk

(GLO)- Nga dội hơn 700 UAV và tên lửa vào các cơ sở năng lượng của Ukraine; Ukraine dội bom dẫn đường vào vị trí quân Nga ở Vovchansk; Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí; Cháy hộp đêm ở Ấn Độ làm 23 người tử vong;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-12.

Nga dội hơn 700 UAV và tên lửa vào các cơ sở năng lượng của Ukraine

Đêm 6-12, Nga đã tập kích Ukraine bằng hơn 700 UAV và tên lửa, giáng đòn mạnh vào hạ tầng năng lượng, đánh trúng trạm biến áp và cơ sở phát điện.

Tổng cộng có 60 vụ tập kích được ghi nhận tại 29 địa điểm, biến đây thành đợt tập kích tầm xa dữ dội nhất của Nga ở Ukraine trong nhiều tuần qua.

Cảnh tượng trong cuộc tập kích mới nhất cửa Nga ở vùng thủ đô Kiev vào ngày 6-12-2025. Ảnh: Kyiv Independent.

Nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở các thành phố Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia và Bila Tserkva. Các đợt tấn công làm hư hại cơ sở phát điện, phân phối và truyền tải điện tại vùng thủ đô Kiev và nhiều nơi khác, theo Bộ Năng lượng Ukraine.

Vitaliy Zaichenko, lãnh đạo công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, nói đợt tấn công “rất nghiêm trọng” đối với hệ thống điện Ukraine. Một trong hai đường dây cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị ngắt, khiến nhà máy mất toàn bộ nguồn điện cung cấp từ bên ngoài trong nửa giờ. Nga cũng được cho là tập kích các nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine.

Ukraine dội bom dẫn đường vào vị trí quân Nga ở Vovchansk

Truyền thông Ukraine vừa đăng tải đoạn video cho thấy chiến sự ở thành phố Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov vẫn tiếp diễn, bất chấp tuyên bố gần đây của Nga về tình hình nơi này.

Đoạn video do tài khoản Telegram Sonyashnyk có liên hệ với Không quân Ukraine đăng tải hôm 3-12, ghi lại khoảnh khắc bom dẫn đường GBU-62 JDAM ER dội xuống tòa nhà "được quân Nga sử dụng làm trung tâm điều khiển UAV kiêm trạm thông tin" ở thành phố Vovchansk.

Theo chuyên trang quân sự Militarnyi, đòn không kích trên đã có sự hỗ trợ từ các phương tiện bay trinh sát của quân đội Ukraine hoạt động trên bầu trời Vovchansk. Được biết, vị trí tòa nhà bị không kích nằm ở khu vực tây nam thành phố.

Hungary ngăn chặn các nỗ lực kéo châu Âu vào xung đột với Nga

Thủ tướng Hungary Victor Orban. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Kecskemét ngày 6-12, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhấn mạnh Hungary sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn Liên minh châu Âu (EU) bị cuốn vào một cuộc chiến với Nga.

Nhà lãnh đạo Hungary cảnh báo đất nước đang đứng trước nhiều nguy cơ và nhấn mạnh Hungary kiên trì mục tiêu tránh đối đầu quân sự. Tuy nhiên, ông thừa nhận nỗ lực của riêng Hungary là chưa đủ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ mọi sáng kiến hòa bình, bao gồm đề xuất của phía Mỹ và phản đối các động thái có thể đẩy châu lục vào vòng xoáy chiến tranh.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng một số lãnh đạo châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng đối đầu quân sự với Nga.

Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí

Trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh: Al Jazeera

Người đứng đầu phái đoàn đàm phán của lực lượng Hamas tối 6-12 tuyên bố nhóm này sẽ chỉ giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine sau khi Israel chấm dứt sự chiếm đóng quân sự đối với các vùng lãnh thổ Palestine.

Trong một tuyên bố được nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn, Trưởng đoàn đàm phán Hamas, ông Khalil al-Hayya nêu rõ vũ khí của Hamas gắn liền với sự chiếm đóng và hành vi gây hấn của Israel. Vì vậy, khi nào Israel chấm dứt sự chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine, khi đó Hamas sẽ tự nguyện giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine. Cũng trong tuyên bố, người đứng đầu phái đoàn đàm phán Hamas khẳng định nhóm này chấp nhận việc triển khai lực lượng của Liên hợp quốc đến Gaza như một lực lượng riêng biệt để giám sát biên giới và đảm bảo việc tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Cháy hộp đêm ở Ấn Độ làm 23 người tử vong

Theo truyền thông Ấn Độ, cảnh sát cho biết tổng cộng 23 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra tại một hộp đêm nổi tiếng ở làng Arpora, phía Bắc bang Goa, do nổ bình khí vào rạng sáng 7-12.

Ngọn lửa bốc lên từ đám cháy tại hộp đêm ở Goa, Ấn Độ, ngày 7-12-2025. Ảnh: Indian Express

Thủ hiến Pramod Sawant cho hay phần lớn nạn nhân là nhân viên bếp, trong đó có 3 phụ nữ, và có “3 đến 4 khách du lịch” nằm trong số những người thiệt mạng. Ông cho biết 3 người tử vong do bỏng, còn lại do ngạt khói.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở này không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.