Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Nga tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine, hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo TTXVN, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Ngày 6-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã tiến hành tấn công quy mô lớn nhằm vào các tổ hợp công nghiệp-quân sự, cơ sở năng lượng, cũng như cơ sở hạ tầng cảng biển và giao thông của Ukraine

Cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa cả ở trên không và trên bộ, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm đáp trả hành động tấn công trước đó của Kiev.

nga-tan-cong-ukrainejpg.jpg
Một đám cháy tại hiện trường cuộc tấn công của Nga ở vùng Kiev, Ukraine ngày 6-12. Ảnh: AFP/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Theo thông báo, tất cả các mục tiêu trong cuộc tấn công đều đã đạt được. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga còn bắn hạ 366 UAV trong 24 giờ qua. Phía Ukraine cũng đã xác nhận các cơ sở hạ tầng quan trọng như năng lượng và đường sắt của nước này đã bị tấn công bằng UAV và tên lửa trong đêm qua, khiến hàng nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất nước và mất nguồn năng lượng sưởi ấm.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo khoảng 653 UAV và 51 tên lửa đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Một nhà ga tàu hỏa chính ở thành phố Fastiv, cách thủ đô Kiev khoảng 70km về phía Tây Nam, đã bị thiêu rụi. Công ty vận hành mạng lưới đường sắt Ukrzaliznytsya của Ukraine cho biết hoạt động giao thông đường sắt ở ngoại ô đã bị gián đoạn.

Các UAV và tên lửa cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Chernigiv, Zaporizhzhia, Lviv và Dnipropetrovsk. Hiện 9.500 khách hàng ở Odesa vẫn đang bị mất năng lượng sưởi ấm và 34.000 khách hàng bị mất nước.

Ngoài ra, trong một thông điệp đăng trên Telegram, ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Chechnya-nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nga cũng nêu cảnh báo trong tuần tới, các mục tiêu quân sự tại Ukraine sẽ bị tấn công. “Bắt đầu từ ngày 6/12 và kéo dài trong một tuần, Ukraine sẽ phải hứng chịu phản ứng cứng rắn. Không như họ, chúng tôi sẽ không nhằm vào các mục tiêu dân sự. Những đòn tấn công của chúng tôi sẽ chỉ hướng vào cơ sở quân sự và các điểm được xem là hạ tầng phục vụ hoạt động khủng bố”- lãnh đạo Chechnya nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 5-11, một thiết bị bay không người lái được cho là của Ukraine đã đánh vào một tòa nhà cao tầng thuộc khu phức hợp Grozny, nằm tại trung tâm hành chính của Chechnya. Vụ việc khiến mặt ngoài tòa nhà bị hư hại nhưng không ghi nhận thương vong.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngọn lửa bao trùm các tòa chung cư trong đêm 26-11-2025. Ảnh: HKFP

Tin thế giới sáng 4-12: Vụ cháy cụm chung cư Hồng Kông: 159 người thiệt mạng, còn 31 người mất tích

Thế giới

(GLO)- Quốc hội Ukraine thông qua ngân sách năm 2026, 59% dành cho quốc phòng; Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Ấn Độ, tăng cường hợp tác kinh tế; Vụ cháy cụm chung cư Hồng Kông: 159 người thiệt mạng, còn 31 người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-12.

Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

Thế giới

(GLO)- Sau 11 năm, tung tích chiếc máy bay xấu số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline vẫn “bặt vô âm tín”. Bộ Giao thông vận tải Malaysia thông báo sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm kể từ ngày 30-12 sau khi tạm dừng chiến dịch vào hồi tháng 4 do thời tiết không thuận lợi.

Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây

Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây

Thế giới

(GLO)- Thành viên Hội đồng thị trấn Qabatiya Ali Zakarna cho biết lực lượng Israel đã hiện diện tại thị trấn nhiều ngày và sáng 3-12 đã chiếm một số nhà để sử dụng làm trạm quân sự. Sau đó, lệnh giới nghiêm được ban bố, hạn chế việc di chuyển của người dân “cho đến khi có thông báo mới”.

Phái đoàn Ukraine đàm phán với Mỹ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ảnh: Reuters

Tin thế giới 1-12: Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Floria

Thế giới

(GLO)- Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Floria; Ukraine ra lệnh trừng phạt mới với Nga; Tổng thống Ba Lan hủy cuộc gặp với Thủ tướng Hungary; Quốc hội Venezuela sẽ điều tra vụ tấn công tàu của Mỹ;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-12-2025.

null