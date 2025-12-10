Tin thế giới sáng 10-12: Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tổ chức bầu cử

(GLO)- Tổng thống Ukriane nêu điều kiện tổ chức bầu cử; Anh trừng phạt thêm 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến Nga; Israel tiếp tục không kích vào Liban; Australia chính thức cấm trẻ em truy cập mạng xã hội;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-12.

Tổng thống Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử

Phát biểu với các nhà báo vào ngày 9-12, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine có thể sẵn sàng tổ chức bầu cử trong thời điểm Liên bang Nga tiến hành cuộc chiến quy mô lớn nếu Mỹ và các đối tác châu Âu giúp bảo đảm an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chờ đón Tổng thống CH Síp Nikos Christodoulides ngày 4-12-2025. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề bầu cử ở Ukraine.

Theo kênh RT của Liên bang Nga, trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico được công bố ngày 9-12, Tổng thống Trump nói rằng Kiev không nên tiếp tục lấy lý do chiến sự đang diễn ra để trì hoãn bầu cử.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine cho rằng việc bầu cử phụ thuộc vào vấn đề an ninh, trong bối cảnh Liên bang Nga tiếp tục tấn công nước này thường xuyên, cũng như phụ thuộc vào khả năng để binh sĩ bỏ phiếu và các vấn đề lập pháp.

Anh trừng phạt thêm 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến Nga

Theo một tài liệu cập nhật được đăng tải trên trang web của chính phủ Anh, nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt chống Nga thêm 7 vị trí, nhằm vào triết gia Nga Alexander Dugin và trung tâm phân tích quân sự Rybar, bao gồm cả giám đốc Mikhail Zvinchuk.

Triết gia Nga Alexander Dugin. Ảnh: 60 minutes

Ngoài ra, các hạn chế trên của Anh cũng được áp lên Quỹ Bảo vệ và hỗ trợ quyền của người Nga sống ở nước ngoài cũng như Trung tâm Chuyên môn địa chính trị và các nguồn thông tin Golos và Euromore có trụ sở tại Brussels. Các lệnh trừng phạt bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh và đóng băng tài sản nếu phát hiện bất kỳ tài sản nào. Lý do áp đặt các lệnh trừng phạt là cáo buộc liên quan của các cá nhân và thực thể trên trong việc “gây bất ổn Ukraine hoặc làm suy yếu hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền hoặc độc lập của Ukraine”.

Chính quyền Anh cũng tuyên bố trừng phạt công ty Integrity Technology Group Incorporated và công ty Sichuan Anxun Information Technology Co.

Cửa khẩu giữa Bờ Tây và Jordan mở cửa trở lại

Cửa khẩu nối Bờ Tây và Jordan. Ảnh: Reuters

Một quan chức Israel cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu chính giữa Bờ Tây bị chiếm đóng và Jordan để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa từ ngày 10-12. Theo đó, hàng hóa và hàng viện trợ từ Jordan sẽ được phép vận chuyển vào Bờ Tây và Gaza “theo hướng dẫn và thỏa thuận của Chính phủ” Israel. Tất cả xe tải chở hàng cứu trợ đến Gaza sẽ được hộ tống và bảo vệ sau khi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Cửa khẩu này ở phía Israel gọi là Cầu Allenby và phía Jordan gọi là Cầu Vua Hussein. Đây là cửa khẩu duy nhất cho phép người Palestine ở Bờ Tây xuất nhập cảnh bằng đường bộ, đồng thời là tuyến đường thương mại quan trọng cho xe tải vận chuyển hàng hóa giữa Jordan và Bờ Tây.

Israel tiếp tục không kích vào Liban

Khói bốc lên sau đợt không kích của Israel vào Al-Tuffah. Ảnh: naharnet

Ngày 9-12, quân đội Israel tiếp tục không kích vào quốc gia láng giềng Liban, viện lý do tấn công các mục tiêu quân sự của lực lượng Hezbollah. Loạt cuộc tập kích mới không gây thương vong, nhưng một lần nữa cho thấy nguy cơ xung đột tái bùng phát giữa Israel và nhóm vũ trang Liban, là rất cao

Hãng thông tấn Nhà nước Liban cho biết mục tiêu tấn công trong loạt cuộc không kích hôm qua của quân đội Israel là ở khu vực Al-Tuffah, phía Nam Liban, cách biên giới Israel khoảng 40km. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy trong đòn tập kích. Nguồn tin cũng không nói rõ có mục tiêu của Phong trào Hezbollah bị đánh phá hay không.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã tập kích một trung tâm huấn luyện cùng một số mục tiêu khác của Hezbollah ở khu vực phía Nam Liban. IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái vũ trang, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tháng 11-2024.

Giao tranh vũ trang tái bùng phát tại Congo

Thành viên nhóm vũ trang M23 ở phía đông Cộng hòa dân chủ Congo. Ảnh: oafnation

Chưa đầy một tuần sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Mỹ, giao tranh vũ trang ác liệt đã bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế, giao tranh ác liệt đã bùng phát tại khu vực miền Đông Congo ngày 9-12, khi nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn, phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm tay súng, nhằm vào thành phố chiến lược Uvira. Báo cáo ban đầu khẳng định, hàng chục người, gồm cả dân thường và các tay súng, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, song chưa rõ số lượng. Khoảng 30.000 cư dân sinh sống gần khu vực Uvira đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Người dân Congo rời bỏ nhà cửa vì giao tranh ác liệt bùng phát trở lại. Ảnh: Reuters

Giao tranh cũng được khẳng định đã bùng phát ở Runingo, một đô thị nhỏ nằm cách Uvira khoảng 20km. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về diễn biến chiến sự ở Runingo không được đề cập.

Austrailia chính thức cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi

Australia bắt đầu cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi. Ảnh: ABC News

Bắt đầu từ 0h ngày 10-12, Australia chặn quyền truy cập của người dưới 16 tuổi vào các nền tảng mạng xã hội bao gồm TikTok, YouTube của Alphabet, cùng với Instagram và Facebook của Meta.

Australia cho biết danh sách các nền tảng bị áp dụng sẽ thay đổi khi sản phẩm mới xuất hiện và người dùng trẻ chuyển sang nền tảng khác.

Hiện tại, 10 nền tảng xã hội lớn nhất đã được lệnh phải chặn trẻ em truy cập, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (33 triệu USD) theo đạo luật mới của Australia. Luật này vấp phải chỉ trích từ các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng lại được các bậc phụ huynh và tổ chức bảo vệ trẻ em tán dương.