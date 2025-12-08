Tin thế giới sáng 8-12: Nguy cơ Mỹ rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga - Ukraine

(GLO)- Nguy cơ Mỹ rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga - Ukraine; Israel tuyên bố "đường vàng" là biên giới mới bên trong Dải Gaza; Nhật Bản: Vương quốc ánh sáng từ hàng triệu đèn LED; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-12.

Nguy cơ Mỹ rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga - Ukraine nếu Kiev không đạt được hòa bình với Moscow. Thông tin được con trai cả của ông Trump, chia sẻ tại Diễn đàn Doha-một sự kiện lớn tập hợp các quan chức chính phủ và nhiều nhân vật quốc tế khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ có thể rút khỏi vai trò trung gian đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine hay không, ông Trump Jr. đáp: “Tôi nghĩ có thể”.

“Điều khiến ông ấy khác biệt là bạn không biết ông ấy sẽ làm gì. Việc ông ấy không thể đoán trước được buộc mọi người phải hành xử một cách trung thực về mặt trí tuệ”, ông nói thêm.

Các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại Tổng thống Mỹ sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu ông không thấy một thỏa thuận tiềm năng xuất hiện trong thời gian tới. Trong “kịch bản xấu nhất”, ông Trump có thể sẽ ngừng gây sức ép lên Nga, chặn Ukraine nhận vũ khí Mỹ và ngừng chia sẻ tình báo, để toàn bộ gánh nặng hỗ trợ đổ dồn lên châu Âu.

Israel tuyên bố "đường vàng" là biên giới mới bên trong Dải Gaza

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir ngày 7-12 tuyên bố ranh giới phân định "đường vàng" hiện là "đường biên giới mới" bên trong Dải Gaza.

Binh sỹ Israel được triển khai tại thành phố Nablus, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN

"Đường vàng" đánh dấu khu vực mà quân đội Israel chưa rút khỏi vùng lãnh thổ của người Palestine, như một phần trong thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10-10.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) trong chuyến thăm lực lượng Israel ở Dải Gaza. Ảnh: IDF

Phát biểu nhân chuyến thăm Beit Hanoun và Jabaliya ở Dải Gaza, nơi ông gặp gỡ các tư lệnh sư đoàn, ông Zamir khẳng định IDF hiện đã nắm quyền "kiểm soát hoạt động trên các khu vực rộng lớn của Dải Gaza," đồng thời tuyên bố lực lượng Israel "sẽ vẫn" ở lại những khu vực này. Ông cũng khẳng định quân đội Israel "sẽ không cho phép Hamas tái lập" và đang chuẩn bị cho "các kịch bản tấn công bất ngờ" - nền tảng trong kế hoạch nhiều năm sắp tới của IDF.

Theo Tướng Zamir, nhiệm vụ của IDF sẽ không được hoàn thành cho đến khi thi thể con tin cuối cùng ở Dải Gaza, Ran Gvili, được đưa trở về.

Nigeria điều tiêm kích giúp Benin phá âm mưu đảo chính

Tiêm kích JF-17 của không quân Nigeria. Ảnh: Wikipedia

Quân đội Nigeria triển khai tiêm kích để kiểm soát không phận Benin theo đề nghị từ quốc gia này, nhằm phá âm mưu đảo chính của nhóm binh sĩ.

"Đáp ứng hai đề nghị từ Benin, Tổng thống Bola Tinubu đã lệnh cho các tiêm kích của không quân Nigeria tiến vào nước này và kiểm soát không phận nhằm hỗ trợ đánh bật những kẻ âm mưu đảo chính khỏi trụ sở Đài Truyền hình Quốc gia và một doanh trại quân đội", Văn phòng Tổng thống Nigeria cho biết hôm 7-12.

Tổng thống Tinubu cho biết quân đội Nigeria đã hành động trong khuôn khổ nghị định thư Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) về dân chủ và quản trị hiệu quả. ECOWAS cho biết binh sĩ từ Nigeria, Sierra Leone, Bờ Biển Ngà và Ghana đang được điều động đến Benin để hỗ trợ chính phủ "duy trì trật tự hiến pháp".

Binh lính tuyên bố đảo chính quân sự ở Benin vào ngày 7/12 trên kênh truyền hình quốc gia. Ảnh: Reuters.

Sáng 7-12, Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) truyền đi thông điệp rằng quyết định "phế truất ông Patrice Talon khỏi chức vụ tổng thống". Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou tuyên bố lực lượng vũ trang đã ngăn chặn được âm mưu đảo chính.

Tổng thống Pháp dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Ngày 7/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố tối hậu thư cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với chính sách kinh tế của Bắc Kinh.

Trong bài phỏng vấn, ông Macron khẳng định nếu Bắc Kinh không chủ động khắc phục sự mất cân bằng thương mại hiện nay, châu Âu sẽ buộc phải áp dụng "các biện pháp mạnh mẽ", cụ thể là việc áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc ngay trong "những tháng sắp tới".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Le Monde

Ông Macron cho rằng mô hình xuất khẩu hiện tại của Trung Quốc đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của ngành công nghiệp châu Âu. Theo Tổng thống Pháp, thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc với châu Âu (hơn 300 tỷ euro) là điều "không thể chấp nhận được". Ông Macron cảnh báo rằng Trung Quốc đang "giết chết chính khách hàng của mình" khi xuất khẩu hàng hóa ồ ạt sang châu Âu nhưng lại hạn chế nhập khẩu từ khu vực này.

Nhật Bản: Vương quốc ánh sáng từ hàng triệu đèn LED

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những viên ngọc quý, Yomiuri Land - Jewellumination là một trong những sự kiện chiếu sáng mùa đông nổi tiếng và ấn tượng nhất ở Tokyo, Nhật Bản. Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ khu vực công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Trình chiếu ánh sáng tại công viên giải trí Yomiuri Land, Tokyo. Video: yomiuriland

Với chủ đề “Light is Love”, sự kiện năm nay được xây dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật chiếu sáng, âm nhạc và những hiệu ứng trình diễn hiện đại. Khi bước vào công viên, du khách như lạc vào một thế giới huyền ảo, nơi ánh sáng không chỉ tỏa sáng mà còn kể những câu chuyện đầy cảm xúc.

Nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng độc đáo, không gian rộng lớn và những hoạt động phong phú, Jewellumination đã trở thành một biểu tượng mùa đông của Tokyo.