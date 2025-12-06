Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Nga hủy bỏ 3 thỏa thuận hợp tác với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha trong lĩnh vực quân sự

(GLO)- Trong sắc lệnh do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ban hành, Chính phủ Nga đã hủy bỏ 3 thỏa thuận hợp tác quân sự ký với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha trong thời gian từ năm 1989-2000.

Theo đó, Nga chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên Xô (trước đây) và Chính phủ Canada về các chuyến thăm quân sự đã ký tại Moskva ngày 20-11-1989; chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Pháp về hợp tác quốc phòng ký tại Moskva ngày 4-2-1994; và đình chỉ thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Bồ Đào Nha về hợp tác quân sự ký tại Moskva ngày 4-8-2000.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga được chỉ thị thông báo cho 3 nước trên về quyết định này.

Nga cũng rút khỏi thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Đức, được ký tại Moskva ngày 14-6-1996. Bộ Ngoại giao Nga giải thích, trong điều kiện hiện tại, văn kiện này đã mất đi ý nghĩa và tầm quan trọng thực tiễn, cũng như không còn phù hợp với tình hình hiện nay của quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân, tổ chức của Nga, bao gồm tàu, công ty LNG và thiết bị bay không người lái, nhằm tăng sức ép để Moskva chấm dứt xung đột tại Ukraine.

