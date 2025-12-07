Lực lượng Phòng vệ Israel cấm sử dụng điện thoại Android trong liên lạc quân sự

(GLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa ban hành quy định mới, yêu cầu sĩ quan cấp trung tá trở lên ngừng sử dụng điện thoại Android và chuyển sang iPhone trong mọi hoạt động liên lạc quân sự.

Mục tiêu của IDF là giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các sĩ quan cấp cao, có thể đe dọa an ninh của quân đội. Đồng thời, chuẩn hóa nền tảng liên lạc bằng cách thống nhất sử dụng iOS nhằm đơn giản hóa quy trình kiểm soát và cập nhật bảo mật.

Các sĩ quan cấp cao của Israel sẽ không được sử dụng điện thoại Android để liên lạc tác chiến hay chỉ huy. Ảnh: Reuters/TNO

Động thái này của IDF diễn ra không lâu sau khi điện thoại Pixel của Google đạt chuẩn bảo mật để được bổ sung vào danh sách phê duyệt của Mạng Tích hợp Quốc phòng Mỹ (DoDIN). Trước đó, chỉ iPhone và một số mẫu Samsung đáp ứng yêu cầu này.

Quy định mới cũng được đưa ra trong bối cảnh Israel phải đối mặt với các chiến dịch tấn công mạng tinh vi.

Theo đó, Cơ quan Kỹ thuật số Quốc gia Israel (NIA) gần đây phát hiện nhóm tin tặc Iran mang tên “SpearSpecter” thực hiện nhiều cuộc tấn công có chủ đích vào các cá nhân thuộc lĩnh vực quốc phòng, chính phủ và người thân của họ. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là chiếm đoạt mật khẩu, mà còn tạo ra quyền truy cập lâu dài vào thiết bị của nạn nhân.

Trong nhiều năm qua, quân đội Israel đã giảm dần việc hỗ trợ các thiết bị Android và chỉ phân phối iPhone cho sĩ quan cấp đại tá trở lên. IDF cho rằng iPhone an toàn hơn vì khó bị hack và theo dõi hơn.

Mặc dù Android vẫn được phép dùng cho mục đích cá nhân, song nền tảng này bị cấm hoàn toàn trong các nhiệm vụ tác chiến, chỉ huy và liên lạc nội bộ của quân đội.