Tin thế giới sáng 17-11: Trước mùa đông khắc nghiệt, Ukraine đạt thỏa thuận năng lượng quan trọng

(GLO)- Trước mùa đông khắc nghiệt, Ukraine đạt thỏa thuận năng lượng quan trọng; Nhóm tác chiến Mỹ tiến vào biển Caribe trong căng thẳng với Venezuela; Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị bắt sau nhiều năm giả chết; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-11-2025.

Trước mùa đông khắc nghiệt, Ukraine đạt thỏa thuận năng lượng quan trọng

Ngày 16-11, Hy Lạp và Ukraine đã đạt thỏa thuận nhằm đảm bảo việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sang Ukraine từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026. Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Hy Lạp của Tổng thống Zelensky diễn ra cùng ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Công ty khí đốt tự nhiên nhà nước DEPA Emporias của Hy Lạp và Tập đoàn Naftogaz của Ukraine. Ảnh: AP

Thỏa thuận giữa Công ty khí đốt tự nhiên nhà nước DEPA Emporias của Hy Lạp và Tập đoàn Naftogaz của Ukraine tập trung vào việc sử dụng cơ sở hạ tầng năng lượng của Hy Lạp để truyền tải khí đốt ổn định dọc theo Hành lang khí đốt thẳng đứng.

Theo giới phân tích, thỏa thuận năng lượng giữa Hy Lạp và Ukraine đánh dấu một bước đi chiến lược trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh năng lượng sau khi nhiều cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực này bị hư hại thời gian gần đây. Thỏa thuận không chỉ hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông mà còn góp phần củng cố vị thế của Hy Lạp như một trung tâm năng lượng ở Đông Nam Âu. Thỏa thuận cũng thể hiện sự đoàn kết của EU trong việc hỗ trợ Ukraine, hướng tới xây dựng một châu Âu độc lập hơn về năng lượng.

Nhóm tác chiến Mỹ tiến vào biển Caribe trong căng thẳng với Venezuela

Lầu Năm Góc thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã tiến vào biển Caribe

Hải quân Mỹ ngày 16-11 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào biển Caribe trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Venezuela.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay “sẽ giúp Mỹ tăng cường khả năng phát hiện, giám sát và ngăn chặn các hoạt động phi pháp đe dọa an ninh và thịnh vượng của Mỹ cũng như an ninh của Mỹ ở khu vực Tây Bán cầu."

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành chiến dịch quân sự mở rộng tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, triển khai lực lượng hải quân và không quân, nhằm truy quét các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy. Theo thông tin của quân đội Mỹ, kể từ đầu tháng 9 đến nay, các lực lượng của nước này đã đánh chìm ít nhất 14 tàu trên vùng biển quốc tế ở Caribe và phía Đông Thái Bình Dương bị cáo buộc buôn bán ma túy, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Video tên lửa Iskander Nga phá tung bệ phóng HIMARS và Neptune của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16-11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai tên lửa Iskander-M để tập kích các mục tiêu Ukraine ở gần khu định cư Vasilyevskoye, vùng Dnipropetrovsk.

Tên lửa Iskander-M của Nga tập kích các bệ phóng Neptune và HIMARS bên phía Ukraine. Video: Zvezda

"Kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M đã tấn công chính xác vào 2 bệ phóng thuộc tổ hợp tên lửa Neptune và 1 xe phóng của hệ thống HIMARS, gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ", phía Nga cho biết.

Trước đó, quân đội Nga cũng sử dụng tên lửa Iskander để loại khỏi vòng chiến đấu một tổ hợp HIMARS khác của Ukraine ở gần làng Sredny Burluk, cách Chuguyev khoảng 45km.

Israel ổ súng vào Lực lượng lâm thời của Liên hiệp quốc tại Liban

Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban. Ảnh: dpa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16-11 xác nhận đã nổ súng vào 2 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền Nam Liban, viện dẫn nguyên nhân là “do điều kiện thời tiết xấu.''

Theo IDF, lực lượng Israel đã phát hiện “2 đối tượng khả nghi” tại khu vực Al-Hamames, bắn chỉ thiên buộc các đối tượng này rút lui. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, IDF xác định 2 người này là binh sỹ thuộc Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đang tuần tra.

IDF nhấn mạnh không cố ý tấn công binh sỹ UNIFIL và vụ việc đang được xử lý qua các kênh liên lạc chính thức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động “loại bỏ mọi mối đe dọa” với Israel.

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị bắt sau nhiều năm giả chết

Một trong những trùm buôn bán ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở Ecuador đã bị bắt trong ngày 16-11, nhiều năm sau khi hắn giả chết và chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống.

Wilmer Chavarría Barré, biệt danh 'Pipo', thủ lĩnh băng đảng Los Lobos, bị bắt tại Tây Ban Nha vào ngày 16-11-2025. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ecuador

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết Wilmer Chavarria, còn được gọi là "Pipo," đã bị bắt tại thành phố Malaga của Tây Ban Nha, trong một chiến dịch phối hợp với cảnh sát nước sở tại.

Chavarria được cho là thủ lĩnh của “Los Lobos,'' một nhóm buôn bán ma túy với khoảng 8.000 tay súng mà mới đây đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. “Los Lobos” bị cáo buộc có liên quan đến các vụ ám sát chính trị ở Ecuador và cũng bị cáo buộc hợp tác chặt chẽ với một băng nhóm khét tiếng của Mexico.

Tổng thống Noboa cho biết Chavarria đã giả chết vào năm 2021 khi xảy ra đại dịch COVID-19, lấy căn cước mới và chuyển đến sống ở Tây Ban Nha, nơi hắn tiếp tục điều hành nhiều hoạt động phạm pháp ở Ecuador.