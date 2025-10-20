HIMARS nổ tung sát giờ tấn công Nga, Moscow đáp trả bằng “bão bom” kỷ lục

(GLO)- Chiến trường Ukraine lại bùng lên dữ dội sau vụ Nga phá hủy hệ thống HIMARS của Kiev ngay trước khi khai hỏa, kéo theo một đợt không kích và tấn công quy mô lớn chưa từng có. Trong khi đó, Điện Kremlin được cho là đang tung ra “nước cờ chiến lược” khiến cả Ukraine và phương Tây choáng váng.

HIMARS bị đánh chặn trước giờ khai hỏa

Ngày 19-10, trang tin Topwar (Nga) đưa tin, một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine đã bị phá hủy bởi tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga khi đang chuẩn bị khai hỏa vào lãnh thổ Nga.

Moscow vừa phá kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công lãnh thổ Nga bằng HIMARS. Ảnh: TST

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công diễn ra tại làng Kuzminske, tỉnh Chernihiv, cách biên giới Nga chỉ 18 km. Máy bay trinh sát không người lái của Nga phát hiện vị trí triển khai, xác định tọa độ rồi truyền lệnh khai hỏa, tiêu diệt toàn bộ bệ phóng cùng hai xe hộ tống và 15 binh sĩ Ukraine.

Thông cáo của Nga nhấn mạnh, dữ liệu trinh sát “xác nhận việc tiêu diệt hoàn toàn” hệ thống HIMARS-loại vũ khí được coi là “át chủ bài” của Ukraine trong nhiều đợt phản công. Vụ việc là tổn thất đáng kể cho lực lượng pháo binh tầm xa Kiev, trong bối cảnh Moscow tăng cường sử dụng Iskander-M để săn các mục tiêu giá trị cao dọc biên giới.

Các chuyên gia nhận định, việc HIMARS bị tấn công ngay tại khu vực chuẩn bị khai hỏa cho thấy Nga đã cải thiện đáng kể khả năng tình báo- trinh sát, phối hợp UAV và tên lửa chiến thuật theo thời gian thực. Điều này đồng nghĩa với việc các đòn tấn công tầm xa của Ukraine sẽ ngày càng bị hạn chế.

Moscow tung “bão bom” trả đũa, chiến trường bốc cháy

Ngay sau khi xác nhận vụ phá hủy HIMARS, Nga lập tức mở loạt đòn không kích quy mô lớn được mô tả là “mạnh nhất kể từ đầu năm 2025”. Theo CNN, Moscow đã thả tới 268 quả bom lượn chỉ trong 24 giờ, mức cao kỷ lục, vượt xa trung bình 170-180 quả mỗi ngày trong các tuần trước đó.

Moscow đốt cháy chiến trường, tung bão bom kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar

Các quả bom lượn có thể mang đầu nổ nặng tới 1,5 tấn, đủ sức phá hủy boong-ke, căn cứ hậu cần và hạ tầng quân sự. Cùng lúc, Nga mở rộng tấn công trên khắp các mặt trận, đặc biệt ở miền Đông, kiểm soát thêm ba ngôi làng chiến lược gồm Pryvillia (tỉnh Dnipropetrovsk), Pishchane và Tykhe (tỉnh Kharkov).

Tại miền Bắc, chiến sự ở Kupiansk leo thang khi giao tranh lan vào trung tâm thị trấn. Ukraine tuyên bố vẫn “cố thủ phản công”, song giới quan sát cho rằng thế trận đang nghiêng rõ về phía Moscow. Ở hướng Nam, khu vực Pokrovsk (Donetsk) tiếp tục là điểm nóng với hàng chục đợt pháo kích và không kích mỗi ngày.

Cùng lúc, hệ thống năng lượng Ukraine lại hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa. Từ tháng 9 đến nay, trung bình 180 máy bay không người lái được phóng mỗi đêm, gấp đôi so với đầu năm. Kiev thừa nhận khoảng 20% số UAV không bị đánh chặn, làm dấy lên lo ngại rằng hệ thống phòng không đang bị quá tải nghiêm trọng.

Theo chuyên gia quân sự Dara Massicot (Tạp chí Foreign Affairs), Nga “không còn lý do để dừng lại”, khi đã đạt được lợi thế hỏa lực, khả năng phối hợp và tốc độ phản ứng chiến thuật. “Họ đang đánh theo kiểu mới: UAV dẫn đường, tên lửa chính xác, chỉ huy cấp thấp được phép linh hoạt. Ukraine đang phải đối phó với một đối thủ đã học xong bài học chiến trường”-bà nhận xét.

“Nước cờ” của ông Putin và sự lung lay niềm tin phương Tây

Trong khi chiến trường nóng rực bởi hỏa lực, giới quan sát cho rằng Điện Kremlin đang thực hiện một “nước cờ chiến lược” mang tính tâm lý, buộc Ukraine và phương Tây rơi vào thế bị động. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định: “Nga không chỉ đánh trên mặt đất mà còn đánh vào tâm lý. Họ khiến đối thủ đầu tư hàng tỷ USD vào các hệ thống vũ khí, rồi phá hủy chúng chỉ trong vài ngày. Đó là một đòn phản công mang tính biểu tượng và chiến lược”.

Ông Putin vừa có thêm nước cờ khiến Ukraine và phương Tây choáng váng. Ảnh: TST

Tại châu Âu, làn sóng hoài nghi về khả năng chiến thắng của Kiev ngày càng gia tăng. Thống chế Lord Richards, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, thẳng thắn tuyên bố: “Ukraine không thể thắng. Họ thiếu nhân lực, và NATO sẽ không can thiệp trực tiếp. Kết cục thực tế nhất chỉ có thể là một thỏa thuận hòa bình”.

Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky vận động Washington viện trợ thêm tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Mỹ tỏ ra dè dặt trước gói hỗ trợ mới, trong bối cảnh dư luận trong nước ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài.

Giới phân tích cho rằng, việc Nga liên tục tung các đòn “răn đe” quân sự cường độ cao nhằm tạo tâm lý bất ổn trong nội bộ phương Tây, nơi ngày càng chia rẽ về câu hỏi: “Liệu nên tiếp tục đầu tư vào một cuộc chiến chưa có lối ra?”.

Với những gì đang diễn ra, có thể thấy Moscow đang chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động chiếm lĩnh. Ông Putin nhiều lần tuyên bố Nga “nắm quyền kiểm soát toàn cục trên mặt trận dài hơn 1.200 km”, trong khi Ukraine đang đối diện nguy cơ kiệt quệ cả về người lẫn vật lực.

Từ vụ HIMARS bị phá hủy cho tới “bão bom” trút xuống toàn tuyến, cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước sang giai đoạn leo thang mới. Nếu chiến thuật “đốt cháy chiến trường” của Moscow tiếp tục phát huy, cán cân quyền lực sẽ ngày càng nghiêng về Nga.

Câu hỏi lớn hiện nay không còn là “ai thắng trên chiến trường”, mà là “ai còn đủ sức kéo dài cuộc chiến”, và đó có thể chính là “nước cờ” sâu nhất mà ông Putin đang chờ đợi để định hình lại bàn cờ địa chính trị châu Âu.