Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Nga đẩy mạnh không kích, Ukraine kêu gọi “ngừng bắn trên không”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 5-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng Ukraine.

Trong bài đăng trên kênh Telegram, Tổng thống Zelensky khẳng định một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là hoàn toàn khả thi và lệnh ngừng bắn này có thể mở đường cho một giải pháp ngoại giao thực sự. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ và triển khai nhanh các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là về phòng không.

image-25.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Truyền thông Nga đánh giá đây có thể là sự thay đổi trong đường lối chính sách của Kiev trong bối cảnh Moskva thực hiện cuộc tấn công lớn vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng khí đốt và điện của Ukraine, với sự hỗ trợ của vũ khí chính xác tầm xa. Giới chức cấp cao Nga cho biết tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công và có thể gây khó khăn lớn cho Ukraine trong bối cảnh thời tiết lạnh giá.

Trước đó cùng ngày, cuộc không kích của Nga trong đêm 4-10 đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực Zaporizhzhia thuộc Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc. Một số lượng lớn hộ gia đình ở Zaporizhzhia đã bị mất điện. Bộ Năng lượng đang phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tại các vùng Chernihiv và Sumy. Ngoài ra, các nguồn tin cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc tấn công này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ Philippines đưa thi thể ra khỏi đống một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cebu. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 3-10: Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy

Thế giới

(GLO)- Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy; Tổng thống Putin phản pháo khi Nga bị gọi là "hổ giấy"; Israel bắt giữ hơn 400 nhà hoạt động quốc tế, tấn công đẫm máu vào Gaza; Ấn Độ-Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10 .. là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-10.

Tổng thống Putin kích hoạt "kế hoạch Belousov".

Nga ồ ạt tập kích Ukraine: Tổng thống Putin kích hoạt “kế hoạch Belousov”

Thế giới

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang tháng 10-2025 nóng rực khi Nga tung loạt tập kích bằng tên lửa và UAV, đánh mạnh vào Kharkov và Kupyansk, đồng thời phát động “kế hoạch Belousov” nhằm triệt hạ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông. NATO lập tức họp khẩn, cân nhắc cả kịch bản vùng cấm bay.

Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Tin thế giới sáng 2-10: Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Thế giới

(GLO)- Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga, Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng, Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City, Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 2-10-2025. 

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ: Chính phủ liên bang cận kề đóng cửa khi hai đảng không tìm được thỏa hiệp

Thế giới

(GLO)- Các thượng nghị sĩ Mỹ tối 30-9 (giờ địa phương, tức sáng 1-10 theo giờ Việt Nam) đã bác bỏ 2 kế hoạch do 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đưa ra nhằm giữ cho các cơ quan chính phủ tiếp tục hoạt động, trước khi nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm cùng ngày theo giờ địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 21 điểm về hòa bình tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 1-10: Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas

Thế giới

(GLO)- Philippines: Động đất 6,9 độ Richter, ít nhất 5 người thiệt mạng; Bắt nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream; FPV cảm tử Ukraine phá hủy 2 tổ hợp pháo tự hành của Nga; Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas ... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 1-10-2025.

Nga bất ngờ phát động chiến dịch tấn công lớn tại Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Nga mở chiến dịch lớn, Ukraine hoảng loạn rút lui, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV”

Thế giới

(GLO)- Cuối tháng 9-2025, chiến sự Ukraine bất ngờ leo thang khi Nga tung lực lượng dự bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Dnipropetrovsk và Donetsk, tạo ra tình thế hỗn loạn tại các phòng tuyến của Kiev. Trong khi đó, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV” giá rẻ lấn át sức mạnh truyền thống.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

YouTube chi 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Thế giới

(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Thế giới

(GLO)- Ukraine tấn công nhà máy quốc phòng lớn của Nga; Trump nhận được đồng thuận của Netanyahu về đề xuất hòa bình ở Gaza, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ; Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với phim sản xuất ở nước ngoài; Anh trừng phạt Iran... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 30-9.

null